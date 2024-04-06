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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 09:04

В Башкирии предприятия туристической сферы смогут присоединиться к нацпроекту

В Башкирии предприятия туристической сферы смогут присоединиться к нацпроекту

6 апреля 2024, 08:30
Фото: 1MI
Башкирские предприятия туристической сферы с оборотом от 180 млн руб. в год смогут присоединиться к национальному проекту «Производительность труда».

Речь идет о гостиницах, кемпингах, коттеджах, санаторно-курортных организациях, турагентствах, ярмарках, парках культуры и отдыха, пляжах и аттракционах.

Документ о включении направления туризма в национальный проект подписал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. В рамках нацпроекта около 200 компаний смогут воспользоваться экспертной поддержкой федерального и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда.

В Башкортостане насчитывается не менее 12 организаций, которые ведут свою деятельность в сфере туризма и подходят под критерии участия в нацпроекте. Как отметил Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров, нацпроект способен дать новый импульс развитию туротрасли в регионе.

— Несомненно, национальные проекты качественно влияют на развитие различных сфер деятельности, и нацпроект «Производительность труда» не исключение. Сегодня в Башкортостане 166 предприятий уже видят существенные плюсы от участия. Так, среднее снижение времени протекания процессов составило 33%, выработка увеличилась на 45%, а незавершённое производство снизилось в среднем на 35%. Уверен, что и представители туриндустрии нашей республики, которые смогут принять участие в этом национальном проекте, воспользуются возможностью существенно улучшить свои показатели. Приглашаем представителей туристической сферы вступить в нацпроект, — рассказал Андрей Назаров.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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