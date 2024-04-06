В Башкирии предприятия туристической сферы смогут присоединиться к нацпроекту

— Несомненно, национальные проекты качественно влияют на развитие различных сфер деятельности, и нацпроект «Производительность труда» не исключение. Сегодня в Башкортостане 166 предприятий уже видят существенные плюсы от участия. Так, среднее снижение времени протекания процессов составило 33%, выработка увеличилась на 45%, а незавершённое производство снизилось в среднем на 35%. Уверен, что и представители туриндустрии нашей республики, которые смогут принять участие в этом национальном проекте, воспользуются возможностью существенно улучшить свои показатели. Приглашаем представителей туристической сферы вступить в нацпроект, — рассказал Андрей Назаров.