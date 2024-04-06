В Башкирии предприятия туристической сферы смогут присоединиться к нацпроекту

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Речь идет о гостиницах, кемпингах, коттеджах, санаторно-курортных организациях, турагентствах, ярмарках, парках культуры и отдыха, пляжах и аттракционах.
Документ о включении направления туризма в национальный проект подписал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. В рамках нацпроекта около 200 компаний смогут воспользоваться экспертной поддержкой федерального и сети региональных центров компетенций в сфере производительности труда.
В Башкортостане насчитывается не менее 12 организаций, которые ведут свою деятельность в сфере туризма и подходят под критерии участия в нацпроекте. Как отметил Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров, нацпроект способен дать новый импульс развитию туротрасли в регионе.
— Несомненно, национальные проекты качественно влияют на развитие различных сфер деятельности, и нацпроект «Производительность труда» не исключение. Сегодня в Башкортостане 166 предприятий уже видят существенные плюсы от участия. Так, среднее снижение времени протекания процессов составило 33%, выработка увеличилась на 45%, а незавершённое производство снизилось в среднем на 35%. Уверен, что и представители туриндустрии нашей республики, которые смогут принять участие в этом национальном проекте, воспользуются возможностью существенно улучшить свои показатели. Приглашаем представителей туристической сферы вступить в нацпроект, — рассказал Андрей Назаров.