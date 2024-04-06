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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

В Башкирии ночью произошел пожар в жилом доме, двух человек удалось спасти

В Башкирии ночью произошел пожар в жилом доме, двух человек удалось спасти

6 апреля 2024, 05:26
Фото: МЧС РФ по РБ

В Башкирии ночью произошел пожар в жилом доме, двух человек удалось спасти

Минувшей ночью в Сибае произошел пожар, пострадавших нет.

Сегодня ночью, 6 апреля, сотрудники МЧС России потушили пожар в двух соседних трехкомнатных квартирах многоквартирного жилого дома по ул. Ленина в Сибае.

Пожар произошел на четвертом этаже. В одной квартире горение домашнего имущества происходило на площади 10 квадратных метров — в одной из комнат и на балконе, в другой квартире — горело домашнее имущество на площади 4 квадратных метра.

Фото: МЧС РФ по РБ

Сотрудники МЧС России спасли из пожара мужчину и женщину. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказались, еще шестеро эвакуировались самостоятельно. Пожар потушен, пострадавших нет. К тушению привлекались 10 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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