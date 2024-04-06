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В Башкирии из-за паводка подтопило еще один мост

В Башкирии из-за паводка подтопило еще один мост

6 апреля 2024, 08:00
Фото: МЧС по РБ

В Башкирии из-за паводка подтопило еще один мост

Из-за паводка в зоне подтопления оказался еще один низководный мост, соединяющий населенные пункты Башкортостана и Татарстана.

4 апреля выяснилось, что из-за паводка уровень воды на реке повысился настолько, что подтопило низководный мост между населёнными пунктами Тумутук (Азнакаевский район Республики Татарстан) и Новый Тумутук (Бакалинский район Республики Башкортостан). Уровень воды над мостом составляет 15 см.

Движение транспорта по мосту прекращено, движение пешеходов огрпничено, выставлены запрещающие знаки и ограждение, население поставлено в известность.

При этом жилые дома в зону затопления не попадают, транспортное сообщение не нарушено, населенные пункты не отрезаны. Также спланирован объездной маршрут для жителей Тумутука через Октябрьск (расстояние 74 км).

Напомним, по актуальным данным на контроле МЧС России по РБ находится 41 ситуация в 19 муниципалитетах, в их числе — 12 низководных мостов.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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