Уфа попала в топ-10 городов по качеству городской среды

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Самыми комфортными городами-миллионниками стали Москва (304 балла), Санкт-Петербург (270 баллов) и Нижний Новгород (237 баллов). Уфа набрала 220 баллов, обогнав Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск.
В определении индекса качества городской среды принимали участие более 1,1 тыс. городов. В учет брались 36 индикаторов по шести типам пространств. Это жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивался по шести показателям: безопасности, комфорту, экологичности, идентичности и разнообразию, современности среды и эффективности органов власти.
В Башкирии доля городов с благоприятной средой составила 81 процент, средний индекс — 207 баллов. Среди крупных городов отличился Стерлитамак (221 балл), среди средних — Туймазы (228 баллов), среди малых — Янаул (222 балла) и Баймак (211 баллов).
Свой вклад в преображение городов и сел вносят жители, принимая активное участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».