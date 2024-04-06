Уфа попала в топ-10 городов по качеству городской среды

В определении индекса качества городской среды принимали участие более 1,1 тыс. городов. В учет брались 36 индикаторов по шести типам пространств. Это жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивался по шести показателям: безопасности, комфорту, экологичности, идентичности и разнообразию, современности среды и эффективности органов власти.