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Уфа попала в топ-10 городов по качеству городской среды

Уфа попала в топ-10 городов по качеству городской среды

6 апреля 2024, 06:37
Фото: 1MI
В рейтинге минстроя России среди городов-миллионников Уфа поделила с Пермью седьмое и восьмое места.

Самыми комфортными городами-миллионниками стали Москва (304 балла), Санкт-Петербург (270 баллов) и Нижний Новгород (237 баллов). Уфа набрала 220 баллов, обогнав Екатеринбург, Челябинск и Новосибирск.

В определении индекса качества городской среды принимали участие более 1,1 тыс. городов. В учет брались 36 индикаторов по шести типам пространств. Это жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивался по шести показателям: безопасности, комфорту, экологичности, идентичности и разнообразию, современности среды и эффективности органов власти.

В Башкирии доля городов с благоприятной средой составила 81 процент, средний индекс — 207 баллов. Среди крупных городов отличился Стерлитамак (221 балл), среди средних — Туймазы (228 баллов), среди малых — Янаул (222 балла) и Баймак (211 баллов).

Свой вклад в преображение городов и сел вносят жители, принимая активное участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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