Сумма цены: почему тот же автомобиль в России стоит в 5 раз дороже, чем в Китае

Posted 6 апреля, 11:14
Published 6 апреля, 11:14
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Подорожание импорта связано с тем, что ее доставка в Россию усложнилась из-за санкций. Например, «БМВ» или «Мерседесы» официально в Россию привозить больше не могут, поэтому они работают через перекупщиков. Согласно аналитике, за доставку этих автомобилей в Россию через Казахстан перегонщики добавляют к цене еще 500-600 тыс. за каждую машину. Авто поступает российским дилерам прямо в салоны, где к стоимости добавляют примерно столько же, чтобы и самим не остаться в накладе. В итоге только за «доставку» цена вырастает на 1 — 1,2 млн руб.
Также стоит учесть, что в России введен утилизационный сбор, из-за которого машины подорожали сразу на 20%. С апреля введены новые тарифные пошлины и стали еще меньше доступны по параллельному импорту — в год на одного человека можно ввозить только одну машину.
Как утверждают аналитики, растаможивание машины повышает ее стоимость в условный 1 млн руб. до 2-2,5 млн руб, добавляется оплата доставки в салон (+ 500 тыс. руб.) и комиссионные дилера (+ 500 тыс. руб.). Учитывая новые тарифы после 1 апреля 2024, сумма вырастает до 4,5-5 млн руб.
Стоит отметить, что Китай не заинтересован в строительстве своих автозаводов в России, поскольку считает более выгодным экспортировать в свои машины.
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