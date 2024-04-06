Сумма цены: почему тот же автомобиль в России стоит в 5 раз дороже, чем в Китае

Подорожание импорта связано с тем, что ее доставка в Россию усложнилась из-за санкций. Например, «БМВ» или «Мерседесы» официально в Россию привозить больше не могут, поэтому они работают через перекупщиков. Согласно аналитике, за доставку этих автомобилей в Россию через Казахстан перегонщики добавляют к цене еще 500-600 тыс. за каждую машину. Авто поступает российским дилерам прямо в салоны, где к стоимости добавляют примерно столько же, чтобы и самим не остаться в накладе. В итоге только за «доставку» цена вырастает на 1 — 1,2 млн руб.