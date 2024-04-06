«Республике это не под силу»: Радий Хабиров рассказал о ситуации с «Уфахимпромом»

В начале нулевых завод был закрыт, в 2010 году — проведена процедура банкротства. В 2017 году ОАО «Уфахимпром» было ликвидировано. За эти несколько десятилетий башкирские власти так и не смогли ликвидировать последствия аварии, а утвержденная санация так и не была проведена. Согласно исследованиям, диоксин продолжает оставаться на этой территории в больших количествах. Ранее власти Уфы заявляли, что рекультивация «Уфахимпрома» должна начаться до 2024 года.