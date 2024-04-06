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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

«Республике это не под силу»: Радий Хабиров рассказал о ситуации с «Уфахимпромом

«Республике это не под силу»: Радий Хабиров рассказал о ситуации с «Уфахимпромом»

6 апреля 2024, 12:02
Фото: 1MI

«Республике это не под силу»: Радий Хабиров рассказал о ситуации с «Уфахимпромом

Планируется, что с рекультивацией территории «Уфахимпрома» Республике Башкортостан поможет «федеральный центр».

Глава Башкортостана Радий Хабиров вновь обсудил вопрос рекультивации территории «Уфахимпрома» с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. По его словам, было найдено «очень важное для нас решение»:

— Стоимость ликвидации накопленного экологического вреда здесь очень высокая, республике решить эту проблему не под силу. Договорились, что федеральный центр окажет нам содействие. Это будет большим экологическим достижением для республики, — отметил Радий Хабиров.

— Пришли к договоренностям по одному из самых острых экологических вопросов республики — ликвидации накопленного вреда от «Уфахимпрома». Благодарю руководство региона за сотрудничество, — прокомментировала Светлана Радионова.

Напомним, предприятие «Уфахимпром», расположенный в черте города, производил гербициды, хлорорганические соединения, эпоксидные смолы, химические реактивы. В ноябре 1989 года на одной из площадок произошел разлив 90 кубометров фенола. В марте 1990 года он смешался с паводковыми водами, попал в реку Шугуровку, затем в Уфимку, а оттуда — в водозабор городского водопровода. Загрязнение воды в районе Южного водозабора превышало ПДК более, чем в 100 раз; отравленную воду употребило более 600 тыс. людей.

В начале нулевых завод был закрыт, в 2010 году — проведена процедура банкротства. В 2017 году ОАО «Уфахимпром» было ликвидировано. За эти несколько десятилетий башкирские власти так и не смогли ликвидировать последствия аварии, а утвержденная санация так и не была проведена. Согласно исследованиям, диоксин продолжает оставаться на этой территории в больших количествах. Ранее власти Уфы заявляли, что рекультивация «Уфахимпрома» должна начаться до 2024 года.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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