«Республике это не под силу»: Радий Хабиров рассказал о ситуации с «Уфахимпромом»

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Глава Башкортостана Радий Хабиров вновь обсудил вопрос рекультивации территории «Уфахимпрома» с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. По его словам, было найдено «очень важное для нас решение»:
— Стоимость ликвидации накопленного экологического вреда здесь очень высокая, республике решить эту проблему не под силу. Договорились, что федеральный центр окажет нам содействие. Это будет большим экологическим достижением для республики, — отметил Радий Хабиров.
— Пришли к договоренностям по одному из самых острых экологических вопросов республики — ликвидации накопленного вреда от «Уфахимпрома». Благодарю руководство региона за сотрудничество, — прокомментировала Светлана Радионова.
Напомним, предприятие «Уфахимпром», расположенный в черте города, производил гербициды, хлорорганические соединения, эпоксидные смолы, химические реактивы. В ноябре 1989 года на одной из площадок произошел разлив 90 кубометров фенола. В марте 1990 года он смешался с паводковыми водами, попал в реку Шугуровку, затем в Уфимку, а оттуда — в водозабор городского водопровода. Загрязнение воды в районе Южного водозабора превышало ПДК более, чем в 100 раз; отравленную воду употребило более 600 тыс. людей.
В начале нулевых завод был закрыт, в 2010 году — проведена процедура банкротства. В 2017 году ОАО «Уфахимпром» было ликвидировано. За эти несколько десятилетий башкирские власти так и не смогли ликвидировать последствия аварии, а утвержденная санация так и не была проведена. Согласно исследованиям, диоксин продолжает оставаться на этой территории в больших количествах. Ранее власти Уфы заявляли, что рекультивация «Уфахимпрома» должна начаться до 2024 года.