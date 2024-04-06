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Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

Расскажем, как оформить ребенка в школу и как это сделать пошагово

Как записать ребенка в первый класс в Уфе?

6 апреля 2024, 08:49
Фото: Изображение Midjourney
Расскажем, как оформить ребенка в школу и как это сделать пошагово
С 1 апреля настали сроки отправки документов для записи в первый класс. Расскажем, как уфимцам оформить ребенка в школу и как это сделать пошагово

Сбор документов для поступления в первый класс представляет собой важный этап для родителей. Эта формальность открывает двери к миру знаний и образованию в целом, поэтому к такому важному процессу стоит подойти со всей ответственностью.

Со скольки лет принимают в 1 класс?

Обычно детей начинают отправлять в школу в возрасте 6-7 лет, но согласно закону об образовании в России дети могут поступать в первый класс в возрасте от 6,5 до 8,5 лет. Решение о том, возьмут ли ребенка в школу в более раннем возрасте, зависит от его готовности к обучению.

Важно, чтобы у ребенка были базовые навыки, такие как умение сосредотачиваться, слушать и следовать инструкциям.

Со скольки лет принимают в 1 класс?Со скольки лет принимают в 1 класс?
Со скольки лет принимают в 1 класс?
Фото: Изображение Midjourney

Когда начинается приемная кампания?

С 1 апреля по 30 июня заявления принимаются согласно месту жительства. Если родитель собирается отправить ребенка в другую школу, то документы нужно будет подавать в период с 6 июля по 5 сентября, но при условии наличия свободных мест.

На какие льготы можно рассчитывать при зачислении?

Есть несколько категорий — внеочередные, первоочередные и преимущественные льготы:

  1. Дети, чьи родители работаю в Следственном комитете или являются судьями и работниками прокуратуры для зачисления в школы с интернатом.
  2. Дети, один из родителей (законных представителей) которых участвует или участвовал в СВО либо призван на военную службу по мобилизации, для приёма внеочередном порядке.
  3. Дети сотрудников полиции, сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих.
  4. Дети, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе.
  5. Дети, родители которых работают в этой школе.

Помимо перечисленных основных категорий лиц, существуют и другие категории, которые также могут иметь право на льготы при поступлении в соответствии приказом Министерства образования РФ от 02.09.2020 года.

Если вы столкнулись с такой проблемой, как отсутствие свободных мест, то не переживайте ребенку будет предложено обучение в другом учебном заведении.

На какие льготы можно рассчитывать при зачислении?На какие льготы можно рассчитывать при зачислении?
На какие льготы можно рассчитывать при зачислении?
Фото: 1MI

Как узнать, к какой школе прикреплен ребенок?

Родители могут сами выбрать, где будет учиться их ребенок. Это зависит от личных предпочтений, но обычно ребенка направляют по месту жительства.

Номер учебного заведения, к которому привязан дом, можно узнать онлайн на сайте электронного комплектования школ Республики Башкортостан в разделе «Постановления о закреплении территорий».

В случае, если в выбранной школе нет мест, родители могут обратиться в другие заведения, если там еще неукомплектованные классы.

Как подать документы в 1 класс?

Есть несколько способов отправить заявление:

«Госуслуги» или сайт «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан».

Портал Госуслуги имеет ряд преимуществ перед личной подачей документов. Главный плюс — это создание чернового заявления еще до начала приемной кампании в школе. Такой формат самый удобный как для подающих заявление, так и для принимающих.

Шаг 1. Необходимо иметь подтвержденную учетную запись законного представителя, такого как родитель, усыновитель или опекун.
Шаг 2. Выбрать желаемую школу (можно отправить заявление сразу в несколько заведений).
Шаг 3. Заполнить форму, указать и прикрепить положенный список документов.
Шаг 4. Сохранить подготовленный черновик.
Шаг 5. Нажать кнопку «Отправить» учитывая, что прием заявлений начинается с 1 апреля (рекомендуем узнать время начала онлайн-приема документов в выбранной школе, так как регистрация может начаться как утром, так и вечером).

После того как вы заполните заявление, у вас появится перечень необходимых документов, оригиналы которых потребуется предоставить в учебное заведение:

  • паспорт родителя
  • свидетельство о рождении
  • справка о прописке

Дополнительно необходимо предоставить документы, подтверждающие опеку или попечительство, справку с места работы родителя (если применяются льготы при поступлении), копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (если есть ряд проблем).

Лично или заказным письмом

Для этого требуется собрать все необходимые документы и обратиться в выбранное учебное заведение лично, либо отправив копии документов заказным письмом через почтовое отделение на адрес учебного заведения. Рекомендуем все же воспользоваться электронным способом, чтобы сэкономить время.

Следуя указанным инструкциям и рекомендациям, вы сможете успешно подготовить необходимые документы и обеспечить своему ребенку место в первом классе.

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#Общество#Образование#Школа#Эмилия Шпилева
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