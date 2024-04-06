Как записать ребенка в первый класс в Уфе?

Обычно детей начинают отправлять в школу в возрасте 6-7 лет, но согласно закону об образовании в России дети могут поступать в первый класс в возрасте от 6,5 до 8,5 лет. Решение о том, возьмут ли ребенка в школу в более раннем возрасте, зависит от его готовности к обучению.