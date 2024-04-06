«Ищу ДПС»: в Башкирии фаната дрифта привлекли к ответственности

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 05:18
В марте в Нефтекамске 19-летний водитель ВАЗ-2107 решил устроить дрифт в центре города — перед городской администрацией на Центральной площади. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль правонарушителя. На лобовом стекле машины имелась надпись «Ищу ДПС».
Как уточняет главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, за нарушения ПДД в отношении водителя составили шесть административных материалов — в частности, за нарушения правил маневрирования и несоблюдение разметки, а также за наличие на автомобиле тонировки, не соответствующей требованиям ГОСТ, внесение изменений в конструкцию автомобиля и управление автомобилем, будучи не пристегнутым ремнем безопасности.
Что касается Уфы, то за минувшие сутки, 5 апреля, на территории города сотрудники Госавтоинспекции столицы зарегистрировали 33 ДТП, в 3 дорожных авариях пострадали 6 человек. Пресечено 632 нарушений ПДД.