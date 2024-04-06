«Ищу ДПС»: в Башкирии фаната дрифта привлекли к ответственности

Как уточняет главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов, за нарушения ПДД в отношении водителя составили шесть административных материалов — в частности, за нарушения правил маневрирования и несоблюдение разметки, а также за наличие на автомобиле тонировки, не соответствующей требованиям ГОСТ, внесение изменений в конструкцию автомобиля и управление автомобилем, будучи не пристегнутым ремнем безопасности.