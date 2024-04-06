Башкортостан и Узбекистан стали больше торговать друг с другом

— За первый месяц этого года объем экспортных поставок из Башкортостана в Узбекистан увеличился в 2,8 раза по сравнению с объемом за январь 2023 года, при этом взаимный товарооборот между двумя республиками на 94% был представлен экспортом, — прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — В дальнейшем мы заинтересованы в реализации совместных предприятий в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья и в укреплении взаимодействия в области туризма. Для развития внешнеэкономических отношений нашей республики с Узбекистаном мы проведем визит официальной и деловой делегации региона в данную страну с 22 по 24 апреля.