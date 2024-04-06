Башкортостан и Узбекистан стали больше торговать друг с другом

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Торговое сотрудничество происходит в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
— За первый месяц этого года объем экспортных поставок из Башкортостана в Узбекистан увеличился в 2,8 раза по сравнению с объемом за январь 2023 года, при этом взаимный товарооборот между двумя республиками на 94% был представлен экспортом, — прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — В дальнейшем мы заинтересованы в реализации совместных предприятий в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья и в укреплении взаимодействия в области туризма. Для развития внешнеэкономических отношений нашей республики с Узбекистаном мы проведем визит официальной и деловой делегации региона в данную страну с 22 по 24 апреля.
Для участников бизнес-миссии будет организована официальная и деловая программа, в том числе на полях выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Здесь бизнесмены Башкирии и Узбекистана обсудят в формате b2b-перспективы сотрудничества.
Цель нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» — обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее, чем на 70% по сравнению с 2020 годом.