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Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Башкортостан и Узбекистан стали больше торговать друг с другом

6 апреля 2024, 10:16
Внешнеторговый оборот Башкирии и Узбекистана за январь 2024 года увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Торговое сотрудничество происходит в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

— За первый месяц этого года объем экспортных поставок из Башкортостана в Узбекистан увеличился в 2,8 раза по сравнению с объемом за январь 2023 года, при этом взаимный товарооборот между двумя республиками на 94% был представлен экспортом, — прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. — В дальнейшем мы заинтересованы в реализации совместных предприятий в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья и в укреплении взаимодействия в области туризма. Для развития внешнеэкономических отношений нашей республики с Узбекистаном мы проведем визит официальной и деловой делегации региона в данную страну с 22 по 24 апреля.

Для участников бизнес-миссии будет организована официальная и деловая программа, в том числе на полях выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Здесь бизнесмены Башкирии и Узбекистана обсудят в формате b2b-перспективы сотрудничества.

Цель нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» — обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее, чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев
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