Жители Уфы одолжили мощный вездеход для поиска пропавших подростков

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В Уфе пропавших без вести подростков — 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова ищут круглые сутки, спасатели берут во внимание все возможные версии и отрабатывают их по полной программе. Все данные поступают в штаб отряда «ЛизаАлерт», он базируется в уфимской школе № 40 Уфы. Помогать поисковикам стараются все, кому это по силам. В республику также прибыли и специалисты поисковых работ из других регионов. Кроме того к отряду каждый день присоединяются добровольцы и просто жители города, которые не смогли остаться в стороне от чужой беды. Вчера в поисках приняли участие 165 человек. Сегодня их будет еще больше, уверены поисковики «ЛизыАлерт».
«За эти дни добровольцами было пройдено около 3000 км, закрыто 1594 кв. км территории, выполнено 350 задач. Все эти дни не прекращает работу водолазная группа управления гражданской защиты Уфы, также постоянно задействован катер на воздушной подушке. Вчера с его помощью удалось доставить поисковиков на остров и произвести его тщательный прочёс, — рассказали поисковики отряда „ЛизаАлерт“ в РБ.
Сейчас, когда погода меняется, на улице теплеет, а лёд сходит, специалисты переходят на активное наблюдение за акваторией по течению Белой, используя оптические приборы. Для этого организовано пять наблюдательных постов, которые в светлое время сутки выставлены вдоль береговой линии. Как отмечают в отряде, каждый участок заслуживает пристального внимания, необходимо проверять их и с воздуха, при помощи квадрокоптеров, и с земли.
К тому же неравнодушные жители республики предоставили для поисковых работ вездеход-амфибию «Шерп». Такая зверь-машина поможет прочесать сложные маршруты. Плюсы этого транспорта в том, что он лихо проскакивает ямы, кочки и другие препятствия. Из-за гладкого днища, он ничем не цепляется за грунт или неровности, а еще «Шерп» легко справляется с подъемами до 35 градусов. Так поисковики смогут проехать ещё дальше, чтобы осмотреть труднодоступные территории.
«Мы продолжаем искать и надеемся на лучшее. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пропавших, обратитесь на круглосуточную горячую линию отряда 8 (800)700-54-52 либо к инфоргам поиска: Елена (Барбие) 8-987-09-97-092, Анастасия (Моррисан) 8-937-32-04-474. Вся поступающая информация тщательно проверяется, любое свидетельство может помочь в поисках, — обратились к гражданам добровольцы. — Ещё раз говорим спасибо всем, кто поддерживает нас. Силами неравнодушных горожан и организаций города штаб поиска обеспечен всем необходимым. Мы благодарны всем, кто откликнулся. Поиски продолжаются».
А пока река не вышла из берегов, пешие группы продолжают искать и тщательно прочёсывать участки местности. На территории пропажи детей ежедневно трудятся кинологические расчёты БРО «РОССОЮЗСПАС».