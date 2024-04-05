Жители Уфы одолжили мощный вездеход для поиска пропавших подростков

В Уфе пропавших без вести подростков — 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова ищут круглые сутки, спасатели берут во внимание все возможные версии и отрабатывают их по полной программе. Все данные поступают в штаб отряда «ЛизаАлерт», он базируется в уфимской школе № 40 Уфы. Помогать поисковикам стараются все, кому это по силам. В республику также прибыли и специалисты поисковых работ из других регионов. Кроме того к отряду каждый день присоединяются добровольцы и просто жители города, которые не смогли остаться в стороне от чужой беды. Вчера в поисках приняли участие 165 человек. Сегодня их будет еще больше, уверены поисковики «ЛизыАлерт».