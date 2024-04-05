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Власти Башкирии сделали неоднозначное заявление о строительстве мечети Ар-Рахим

Власти Башкирии пообещали, что строительство мечети в Уфе обязательно завершится

5 апреля 2024, 11:40
Фото: 1MI

Власти Башкирии сделали неоднозначное заявление о строительстве мечети Ар-Рахим

Формирование теплового контура здания должно было завершиться зимой 2023 года, а нынешней весной должны были начаться активные строительные работы по строительству мечети.

ЦУР Республики Башкортостан не смог точную дату завершения строительства мечети Ар-Рахим в центре Уфы.

Комментируя пост Радия Хабирова в соцсетях, пользователь Илья М. спросил о сроках завершения работ по возведению мечети Ар-Рахим. Представительница Центра управления регионом Республики Башкортостан Разиля Мусабирова заверила, что «строительство Соборной мечети „Ар-Рахим“ в Уфе обязательно завершится». Далее сотрудница ЦУР высказалась о причинах того, что культовые сооружения в республике «строятся достаточно долгое время»:

— Это связано с недостатком финансовых средств, масштабами строительства и рядом иных объективных причин. — Р. Мусабирова, сотрудник Центра управления Республикой Башкортостан.

Строительство мечети Ар-Рахим ведётся Духовным управлением мусульман Республики Башкортостан. В целях финансирования работ создан оперативный штаб и Благотворительный Фонд «Иман-Башкортостан». Затем представительница властей заявила, что «к зиме 2023 года сформируют тепловой контур здания» (заявление ЦУР РБ опубликовано 3 апреля 2024 года. Активная фаза строительства должна начаться весной 2024 года.

Фото: Скриншот / vk.com

Ранее глава региона Радий Хабиров заявил, что отделка храма займёт около 2 лет. На достройку мечети из бюджета в 2024 году будет выделено 700 млн рублей, в следующем году — около миллиарда рублей.

«Отделка займёт 2 года»: Радий Хабиров рассказал о судьбе мечети Ар-Рахим в Уфе
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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Мечеть Ар-Рахим#Идэль Гумеров#ЦУР Башкирии#ЦУР
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