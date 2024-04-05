Власти Башкирии пообещали, что строительство мечети в Уфе обязательно завершится

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
ЦУР Республики Башкортостан не смог точную дату завершения строительства мечети Ар-Рахим в центре Уфы.
Комментируя пост Радия Хабирова в соцсетях, пользователь Илья М. спросил о сроках завершения работ по возведению мечети Ар-Рахим. Представительница Центра управления регионом Республики Башкортостан Разиля Мусабирова заверила, что «строительство Соборной мечети „Ар-Рахим“ в Уфе обязательно завершится». Далее сотрудница ЦУР высказалась о причинах того, что культовые сооружения в республике «строятся достаточно долгое время»:
— Это связано с недостатком финансовых средств, масштабами строительства и рядом иных объективных причин. — Р. Мусабирова, сотрудник Центра управления Республикой Башкортостан.
Строительство мечети Ар-Рахим ведётся Духовным управлением мусульман Республики Башкортостан. В целях финансирования работ создан оперативный штаб и Благотворительный Фонд «Иман-Башкортостан». Затем представительница властей заявила, что «к зиме 2023 года сформируют тепловой контур здания» (заявление ЦУР РБ опубликовано 3 апреля 2024 года. Активная фаза строительства должна начаться весной 2024 года.
Ранее глава региона Радий Хабиров заявил, что отделка храма займёт около 2 лет. На достройку мечети из бюджета в 2024 году будет выделено 700 млн рублей, в следующем году — около миллиарда рублей.