В Уфе школьник передал мошенникам десятки тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Сипайловский второклассник передал мошенникам мамины деньги. Увлечённый играми, он перевёл 50 тыс рублей якобы для покупки «игровой валюты». Об этом рассказал «Башинформ».
На игровой онлайн-платформе ребёнок познакомился с другим геймером, который оказался мошенником. Тот предложил второкласснику приобрести «игровую валюту», которая нужна для улучшения способностей персонажей. Для этого мошенник продиктовал инструкцию: нужно взять телефон родителей с банковским приложением и предоставить «другу» данные для входа. Так школьник и сделал — в итоге потерянными оказались 50 тыс рублей.
Ущерб от мошеннических действий мог бы быть гораздо более крупным и достичь миллионов рублей, если бы на странные действия учащегося не обратила внимание родна сестра.
Сегодня мы рассказывали о том, что на удочку мошенников попался уфимец, который хотел сняться в модельной рекламе.