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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Мошенники воспользовались доверчивостью второклассника из Уфы

В Уфе школьник передал мошенникам десятки тысяч рублей

5 апреля 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney

Мошенники воспользовались доверчивостью второклассника из Уфы

Ущерб мог бы быть гораздо большим, если бы сестра вовремя не заметила странных действий ребёнка.

Сипайловский второклассник передал мошенникам мамины деньги. Увлечённый играми, он перевёл 50 тыс рублей якобы для покупки «игровой валюты». Об этом рассказал «Башинформ».

На игровой онлайн-платформе ребёнок познакомился с другим геймером, который оказался мошенником. Тот предложил второкласснику приобрести «игровую валюту», которая нужна для улучшения способностей персонажей. Для этого мошенник продиктовал инструкцию: нужно взять телефон родителей с банковским приложением и предоставить «другу» данные для входа. Так школьник и сделал — в итоге потерянными оказались 50 тыс рублей.

Ущерб от мошеннических действий мог бы быть гораздо более крупным и достичь миллионов рублей, если бы на странные действия учащегося не обратила внимание родна сестра.

Сегодня мы рассказывали о том, что на удочку мошенников попался уфимец, который хотел сняться в модельной рекламе.

Мошенники из модельного агентства развели уфимца на деньги
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#Общество#Происшествия#Уфа#Мошенничество#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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