В Уфе школьник передал мошенникам десятки тысяч рублей

На игровой онлайн-платформе ребёнок познакомился с другим геймером, который оказался мошенником. Тот предложил второкласснику приобрести «игровую валюту», которая нужна для улучшения способностей персонажей. Для этого мошенник продиктовал инструкцию: нужно взять телефон родителей с банковским приложением и предоставить «другу» данные для входа. Так школьник и сделал — в итоге потерянными оказались 50 тыс рублей.