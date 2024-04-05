В Уфе полицейский избил и вымогал взятку с задержанного мужчины

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:50
В суде установлено, что в ноябре 2022 года сотрудник полиции избил мужчину, доставленного в отел, а также потребовал передать ему 100 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности.
В рамках проверки также было выявлено, что оперуполномоченный не принял меры по урегулированию конфликта интересов в связи с получением взятки в значительном размере, не представил на себя за 2016 год и свою супругу сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в период с 2016–2021 гг. Таким образом, сокрыты сведения о полученных им и его супругой за указанный период доходах на общую сумму более 1,2 млн рублей, об открытых 15 банковских счетах в кредитных организациях.
В этой связи прокуратура района внесла в адрес начальника УМВД России по г. Уфе представление, в котором потребовала решить вопрос о расторжении трудового договора. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования полицейский уволен со службы в органах внутренних дел в связи с утратой доверия.
Ранее приговором суда сотрудник полиции признан виновным в совершении преступлений по пп. «а, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки). Суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.