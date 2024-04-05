В Уфе полицейский избил и вымогал взятку с задержанного мужчины

В рамках проверки также было выявлено, что оперуполномоченный не принял меры по урегулированию конфликта интересов в связи с получением взятки в значительном размере, не представил на себя за 2016 год и свою супругу сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в период с 2016–2021 гг. Таким образом, сокрыты сведения о полученных им и его супругой за указанный период доходах на общую сумму более 1,2 млн рублей, об открытых 15 банковских счетах в кредитных организациях.