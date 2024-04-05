В Уфе из зоны паводка спасли ребенка и собаку

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Сады оказались подтоплены из-за разлившейся реки Юрмаш. Спасатели эвакуировали из опасной зоны шесть человек, в том числе ребенка и собаку.
«В СНТ остаются 14 человек, детей и маломобильных граждан нет. С жителями организована связь, если они будут нуждаться в помощи, в готовности находятся спасатели», — сообщили в УГЗ.
За паводковой обстановкой организован круглосуточный мониторинг. Ситуация, по данным спасателей, находится на контроле.