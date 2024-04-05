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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Уфе из зоны паводка спасли ребенка и собаку

В Уфе из зоны паводка спасли ребенка и собаку

5 апреля 2024, 12:58
Фото: УГЗ г. Уфы
В Калининском районе Уфы талые воды затопили территории нескольких СНТ, сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Сады оказались подтоплены из-за разлившейся реки Юрмаш. Спасатели эвакуировали из опасной зоны шесть человек, в том числе ребенка и собаку.

«В СНТ остаются 14 человек, детей и маломобильных граждан нет. С жителями организована связь, если они будут нуждаться в помощи, в готовности находятся спасатели», — сообщили в УГЗ.

За паводковой обстановкой организован круглосуточный мониторинг. Ситуация, по данным спасателей, находится на контроле.

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#Уфа#Паводок#Половодье
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