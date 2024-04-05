В Оренбургской области из-за прорыва дамбы город Орск затопило водой

В городе Орск соседствующей с Башкортостаном Оренбургской области ЧП. Дамба в Старом городе Орска обрушилась под натиском речной воды — потоки воды начали затапливать город. В связи с этим в ряде районов началась массовая эвакуация людей.Как сообщает тг-канал SHOT, обрушение произошло около 22:00 по местному времени.