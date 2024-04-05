В Оренбургской области из-за прорыва дамбы город Орск затопило водой

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
В городе Орск соседствующей с Башкортостаном Оренбургской области ЧП. Дамба в Старом городе Орска обрушилась под натиском речной воды — потоки воды начали затапливать город. В связи с этим в ряде районов началась массовая эвакуация людей.Как сообщает тг-канал SHOT, обрушение произошло около 22:00 по местному времени.
Власти просят местных жителей немедленно бежать в пункты временного размещения. В региональном управлении МЧС заявили, что спасатели совместно с муниципальными службами Орска проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва. В работах задействованы два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.
Как сообщает портал 56orb.ru власти предупреждали об угрозе прорыва. Отмечается, что ранее сегодня произошёл прорыв Магаджановского водохранилища, реки из которого текут в Оренбургскую область. Плотина, которая защищала Старый город, дала течь. В случае полного прорыва дамбы, воды реки Урал могут затопить более 4000 домов.