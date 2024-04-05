В Московской области ликвидировали лабораторию по производству мефедрона

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», лаборатория, которую накрыли силовики, была расположена в селе Мамонтово — ангар был арендован злоумышленниками осенью 2023 года. На месте было обнаружено оборудование для производства наркотического вещества, упаковочные материалы, 70 емкостей с химическими жидкостями и кристальное вещество.
По итогам экспертизы было установлено, что в веществе, общая масса которого составляет порядка 14 килограммов, содержит мефедрон. Подозреваемые взяты под стражу.