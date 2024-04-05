В Московской области ликвидировали лабораторию по производству мефедрона

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», лаборатория, которую накрыли силовики, была расположена в селе Мамонтово — ангар был арендован злоумышленниками осенью 2023 года. На месте было обнаружено оборудование для производства наркотического вещества, упаковочные материалы, 70 емкостей с химическими жидкостями и кристальное вещество.