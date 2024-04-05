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В Московской области закрыли опасное производство по производству наркотиков

В Московской области ликвидировали лабораторию по производству мефедрона

5 апреля 2024, 10:37
Фото: 1MI

В Московской области закрыли опасное производство по производству наркотиков

Правоохранители Московской области ликвидировали лабораторию, в которой производили мефедрон.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», лаборатория, которую накрыли силовики, была расположена в селе Мамонтово — ангар был арендован злоумышленниками осенью 2023 года. На месте было обнаружено оборудование для производства наркотического вещества, упаковочные материалы, 70 емкостей с химическими жидкостями и кристальное вещество.

По итогам экспертизы было установлено, что в веществе, общая масса которого составляет порядка 14 килограммов, содержит мефедрон. Подозреваемые взяты под стражу.

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#Общество#Происшествия#Россия#Ликвидация
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