В МЧС рассказали, что будет в Башкирии из-за прорыва дамбы в Оренбургской области

«В соответствии с географическим расположением Республики Башкортостан, а также возвышенностью относительно Оренбургской области, угрозы для населенных пунктов в результате порыва дамбы на Ириклинском водохранилище в городе Орске Оренбургской области нет. Отмечаем, что само гидротехническое сооружение на водохранилище не повреждено, работает в штатном режиме. Повреждена земляная насыпная дамба, которая защищала город от талых вод», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.