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Posted Сегодня, 18:45

Published Сегодня, 18:45

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

В МЧС Башкирии сообщили, есть ли опасность затопления из-за прорыва в Орске

В МЧС рассказали, что будет в Башкирии из-за прорыва дамбы в Оренбургской области

5 апреля 2024, 18:45
Фото: Изображение Midjourney

В МЧС Башкирии сообщили, есть ли опасность затопления из-за прорыва в Орске

Региональные специалисты объяснили, нужно ли жителям южной части Башкирии собирать вещи и готовиться к огромному паводку

Региональные специалисты объяснили, нужно ли жителям южной части Башкирии собирать вещи и готовиться к экстренной эвакуации:

«В соответствии с географическим расположением Республики Башкортостан, а также возвышенностью относительно Оренбургской области, угрозы для населенных пунктов в результате порыва дамбы на Ириклинском водохранилище в городе Орске Оренбургской области нет. Отмечаем, что само гидротехническое сооружение на водохранилище не повреждено, работает в штатном режиме. Повреждена земляная насыпная дамба, которая защищала город от талых вод», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

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#Башкирия#Новости Башкирии
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