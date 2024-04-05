В Башкирии взлетели цены на свёклу и морковь

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В Башкирии свёкла за неделю подорожала на 4,43%. Об этом говорят обновлённые данные Башкортостанстата. С 18 марта свёкла стала дороже на 6,98%.
С 25 марта по 1 апреля неизменными остались цены на баранину и молоко. Цены на последнее аналитики оценивают в 69 рублей 93 копейки за литр. В то же время подорожали некоторые овощи и другие продукты. На втором месте после столовой свёклы по росту цен оказалась морковь (+3,15%), на 1,98% приросли в цене яблоки, а пшеничная мука стала дороже на 1,91%.
Удешевление продуктов с 25 марта по 1 апреля оказалось незначительным для большинства продуктов питания, сильнее всего «сбросили» огурцы — -4,06%. Репчатый лук и белокочанная капуста подешевели на 2,21% и на 2,8% соответственно. Куриные яйца стали доступнее на 0,39%, охлаждённая и мороженая курица — на 0,62%.
Ранее стало известно, что месячная инфляция в Башкирии в феврале составила 0,6% — свёкла подорожала на 12,3%, а лимоны подешевели на 10%. Стоимость авиаперелётов выросла в 1,4 раза.