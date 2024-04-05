В Башкирии взлетели цены на свёклу и морковь

С 25 марта по 1 апреля неизменными остались цены на баранину и молоко. Цены на последнее аналитики оценивают в 69 рублей 93 копейки за литр. В то же время подорожали некоторые овощи и другие продукты. На втором месте после столовой свёклы по росту цен оказалась морковь (+3,15%), на 1,98% приросли в цене яблоки, а пшеничная мука стала дороже на 1,91%.