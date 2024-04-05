В Башкирии участников СВО хотят освободить от транспортного налога

Спикер Курултая Константин Толкачёв пояснил, кто подразумевается под членами семьи. Речь, по его словам, идёт о супруге для тех участников СВО, кто состоит в браке. Если же гражданин не женат (или не замужем), то от транспортного налога освобождается мать или отец военнослужащего.