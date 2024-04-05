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В Башкирии члены семей участников СВО не будут платить транспортный налог

В Башкирии участников СВО хотят освободить от транспортного налога

5 апреля 2024, 07:50
Фото: 1MI

В Башкирии члены семей участников СВО не будут платить транспортный налог

Принятие закона повлечёт недобор 100 млн рублей в бюджет республики.

В Курултае Башкирии депутаты обсуждают возможность освободить участников СВО и членов их семей от необходимости платить транспортный налог. Об этом рассказала пресс-служба парламента.

Спикер Курултая Константин Толкачёв пояснил, кто подразумевается под членами семьи. Речь, по его словам, идёт о супруге для тех участников СВО, кто состоит в браке. Если же гражданин не женат (или не замужем), то от транспортного налога освобождается мать или отец военнослужащего.

— Льгота будет предоставляться на одно транспортное средство по выбору.

Освободить от транспортного налога можно будет легковой и грузовой транспорты, мотоциклы, мотороллеры, гусеничные машины и другой вид транспорта вне зависимости от мощности двигателя и возраста транспортного средства.

По словам Толкачёва, принятие закона приведёт к тому, что бюджет Республики Башкортостан не досчитается 100 млн рублей.

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#Уфа#Новости Башкирии#СВО#Идэль Гумеров#Законопроект#Курултай
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