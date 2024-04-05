В Башкирии участников СВО хотят освободить от транспортного налога

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
В Курултае Башкирии депутаты обсуждают возможность освободить участников СВО и членов их семей от необходимости платить транспортный налог. Об этом рассказала пресс-служба парламента.
Спикер Курултая Константин Толкачёв пояснил, кто подразумевается под членами семьи. Речь, по его словам, идёт о супруге для тех участников СВО, кто состоит в браке. Если же гражданин не женат (или не замужем), то от транспортного налога освобождается мать или отец военнослужащего.
— Льгота будет предоставляться на одно транспортное средство по выбору.
Освободить от транспортного налога можно будет легковой и грузовой транспорты, мотоциклы, мотороллеры, гусеничные машины и другой вид транспорта вне зависимости от мощности двигателя и возраста транспортного средства.
По словам Толкачёва, принятие закона приведёт к тому, что бюджет Республики Башкортостан не досчитается 100 млн рублей.