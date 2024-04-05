В Башкирии названы вакансии с самыми высокими зарплатами

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Согласно данным специалистов, среди руководщих должностей больше всего платить готовы кандидатам на должность гендиректора и коммерческого директора — у них медиана предполагаемой зарплаты составила по 150 тысяч рублей. На третьем месте оказался руководитель группы разработки (143 тысячи рублей). При этом у коммерческих топ-менеджеров в этом году наблюдается рост зарплаты на 50% по сравнению с 2022, у начальников групп разработки — на 104%.
Среди же специализаций, не предполагающих руководство командой, самыми оплачиваемыми по версии сайта стал водитель с медианой предполагаемой зарплаты в более 170 тысяч рублей. На втором месте рейтинга — машинист (более 155 тысяч), замыкает тройку сварщик (более 148 тысячи).
«В целом в Башкирии в марте медианная предлагаемая зарплата составила 59 200 ₽, что на 32% превышает показатель за аналогичный период прошлого года», — заключили эксперты.