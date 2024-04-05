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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

В Башкирии из спячки вышли сурки

В Башкирии из спячки вышли сурки

5 апреля 2024, 12:40
Фото: 1MI
Животных заметили ранее в Бижбулкском районе, сообщил глава администрации муниципалитета Артур Зарипов.

В Бижбулякском районе заметили сурков. Так, несколько особей, которые, вероятно, недавно вышли из зимней спячки, заметили за исследованием травяной поросли на поляне.

Видео: Артур Зарипов/ VK.com
— Сурки проснулись! Теперь уж точно весна, — прокомментировал видео глава муниципалитета.

Напомним, ранее в Уфе заметили куницу — животное сидело на ветках дерева. По данным волонтеров, зверька заметили у одного из городских учреждений. Несколько раз куницу донимали вороны.

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#Общество#Видео#Новости Башкирии#Животные#Азамат Нухов#Дикие животные#Бижбулякский район
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