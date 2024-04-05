В Башкирии из спячки вышли сурки

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В Бижбулякском районе заметили сурков. Так, несколько особей, которые, вероятно, недавно вышли из зимней спячки, заметили за исследованием травяной поросли на поляне.
— Сурки проснулись! Теперь уж точно весна, — прокомментировал видео глава муниципалитета.
Напомним, ранее в Уфе заметили куницу — животное сидело на ветках дерева. По данным волонтеров, зверька заметили у одного из городских учреждений. Несколько раз куницу донимали вороны.