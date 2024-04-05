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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Употреблявший наркотики житель Башкирии взял в заложники подругу и ранил полицейского

Употреблявший наркотики житель Башкирии взял в заложники подругу и ранил полицейского

5 апреля 2024, 15:02
Фото: МВД по РБ
Полицейские в Башкирии задержали неадекватного мужчину из Баймака, который удерживал 18-летнюю девушку против ее воли. Он ранее судим.

Героиня истории познакомилась в интернете с мужчиной, который позвал ее к себе. Там они употребляли наркотики, из-за чего подозреваемый начал вести себя неадекватно — закрыл дверь, забрал ключи и начал угрожать ножом.

Также злоумышленник отобрал у девушки телефон и вел видеотрансляцию. Друзья услышали адрес «клетки», но никто не открыл им. Пришлось звать полицию — правоохранительные органы вступили в переговоры с неизвестным.

Когда тот отвлекся и ушел в комнату, потерпевшая успела открыть дверь и впустить в квартиру сотрудников. При задержании мужчина ударил ножом в руку полицейского.

Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Материалы передали в следственные органы.

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#Общество#Башкортостан#Похищение#МВД России#Баймак#Марина Шорина
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