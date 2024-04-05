Употреблявший наркотики житель Башкирии взял в заложники подругу и ранил полицейского

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Героиня истории познакомилась в интернете с мужчиной, который позвал ее к себе. Там они употребляли наркотики, из-за чего подозреваемый начал вести себя неадекватно — закрыл дверь, забрал ключи и начал угрожать ножом.
Также злоумышленник отобрал у девушки телефон и вел видеотрансляцию. Друзья услышали адрес «клетки», но никто не открыл им. Пришлось звать полицию — правоохранительные органы вступили в переговоры с неизвестным.
Когда тот отвлекся и ушел в комнату, потерпевшая успела открыть дверь и впустить в квартиру сотрудников. При задержании мужчина ударил ножом в руку полицейского.
Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Материалы передали в следственные органы.