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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Хабиров обозначил главные направления в экологическом направлении

С какими экологическими проблемами будет бороться Башкирия

5 апреля 2024, 14:20
Фото: Пресс-служба главы РБ

Хабиров обозначил главные направления в экологическом направлении

Глава Башкирии Радий Хабиров обозначил четыре главных направления в работе с экологическим мониторингом в регионе. Их он озвучил на совещании с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

Первым направлением глава обозначил снижение выбросов в атмосферу. Сейчас Башкирия по объему находится на седьмом месте в стране. Большая часть загрязнений приходится на химические, нефтехимические предприятия Уфы, Стерлитамака и Салавата. Кроме того, люди жалуются на загазованность.

Для регионального мониторинга появилось три станции контроля загрязнения атмосферы в Стерлитамаке и две — в Салавате. Загрязняющие выбросы предприятий до 2030 года в целом снизятся почти на четверть.

Также властям важно справиться с загрязненными сточными водами. По их объёму республика на 17-м месте в стране — главная проблема фиксируется в «Башкирской содовой компании».

Третьим вектором Хабиров обозначил ликвидацию накопленного вреда окружающей среде. По числу несанкционированных свалок регион ранее был в числе антилидеров. С 2019 года исчезло более 3 тысяч таких свалок, а работа продолжается. Сегодня насчитывается 91 крупная свалка, убрать которые пока невозможно — нужно внести в программу.

Четвёртое направление — борьба с нарушениями в сфере недропользования. Это относится к золотодобытчикам.

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#Общество#Экология#Росприроднадзор#Радий Хабиров#Хабиров Радий Фаритович#Марина Шорина
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