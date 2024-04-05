С какими экологическими проблемами будет бороться Башкирия

Третьим вектором Хабиров обозначил ликвидацию накопленного вреда окружающей среде. По числу несанкционированных свалок регион ранее был в числе антилидеров. С 2019 года исчезло более 3 тысяч таких свалок, а работа продолжается. Сегодня насчитывается 91 крупная свалка, убрать которые пока невозможно — нужно внести в программу.