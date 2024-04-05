С какими экологическими проблемами будет бороться Башкирия

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Первым направлением глава обозначил снижение выбросов в атмосферу. Сейчас Башкирия по объему находится на седьмом месте в стране. Большая часть загрязнений приходится на химические, нефтехимические предприятия Уфы, Стерлитамака и Салавата. Кроме того, люди жалуются на загазованность.
Для регионального мониторинга появилось три станции контроля загрязнения атмосферы в Стерлитамаке и две — в Салавате. Загрязняющие выбросы предприятий до 2030 года в целом снизятся почти на четверть.
Также властям важно справиться с загрязненными сточными водами. По их объёму республика на 17-м месте в стране — главная проблема фиксируется в «Башкирской содовой компании».
Третьим вектором Хабиров обозначил ликвидацию накопленного вреда окружающей среде. По числу несанкционированных свалок регион ранее был в числе антилидеров. С 2019 года исчезло более 3 тысяч таких свалок, а работа продолжается. Сегодня насчитывается 91 крупная свалка, убрать которые пока невозможно — нужно внести в программу.
Четвёртое направление — борьба с нарушениями в сфере недропользования. Это относится к золотодобытчикам.