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Праздничные богослужения в честь Ураза-байрам пройдут в 25 мечетях Уфы

Праздничные богослужения в честь Ураза-байрам пройдут в 25 мечетях Уфы

5 апреля 2024, 09:50
Фото: 1MI
Наряду с праздничными богослужениями уфимцев ожидает мероприятия на площади перед Lifestyle центром «Башкирия», сообщает пресс-службы администрации города.

В среду, 10 апреля, мусульмане отметят один из главных исламских праздников — Ураза-байрам, знаменующий окончание поста в священный месяц Рамадан. Торжественные богослужения начнутся в Уфе с 8:00 в 25 мечетях — во всех семи районах Уфы. Верующие совершат коллективный намаз и прослушают проповеди.

Ознакомиться со списком мечетей, в которых пройдут богослужения можно на слайде ниже.

Кроме того, на площади перед Lifestyle центром «Башкирия» 10 апреля с 11:00 до 15:00 пройдут праздничные мероприятия. По информации мэрии посетителей мероприятия ждут: концерт, халяль ярмарка, детская анимация, угощение пловом. Вход свободный.

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#Общество#Администрация Уфы#Ураза-байрам#Религия#Новости Башкирии#Праздники#Азамат Нухов#Праздничные мероприятия
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