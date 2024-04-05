Праздничные богослужения в честь Ураза-байрам пройдут в 25 мечетях Уфы

В среду, 10 апреля, мусульмане отметят один из главных исламских праздников — Ураза-байрам, знаменующий окончание поста в священный месяц Рамадан. Торжественные богослужения начнутся в Уфе с 8:00 в 25 мечетях — во всех семи районах Уфы. Верующие совершат коллективный намаз и прослушают проповеди.