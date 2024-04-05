Праздничные богослужения в честь Ураза-байрам пройдут в 25 мечетях Уфы

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:54
В среду, 10 апреля, мусульмане отметят один из главных исламских праздников — Ураза-байрам, знаменующий окончание поста в священный месяц Рамадан. Торжественные богослужения начнутся в Уфе с 8:00 в 25 мечетях — во всех семи районах Уфы. Верующие совершат коллективный намаз и прослушают проповеди.
Ознакомиться со списком мечетей, в которых пройдут богослужения можно на слайде ниже.
Кроме того, на площади перед Lifestyle центром «Башкирия» 10 апреля с 11:00 до 15:00 пройдут праздничные мероприятия. По информации мэрии посетителей мероприятия ждут: концерт, халяль ярмарка, детская анимация, угощение пловом. Вход свободный.