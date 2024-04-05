По уфимским дорогам растеклись коричневые реки

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
На одном участке имеются якобы сразу два источника прорыва. Вода течет там в течение всего дня, а пешеходам приходится обходить дорогу. Уфимцы не могут нормально перейти проезжую часть.
«Целый день такой поток», — пояснили горожане.
Причиной прорыва на улице Рабкоров могло стать повреждение трубы при ремонте дороги. Коммунальная авария доходит до улицы Софьи Перовской.
В Баймакском районе под воду отправились два моста, которые связывали деревню Урал с Оренбургской областью и другими деревнями. Местные жители просят отсыпать дороги гравием, а власти обещали проработать вопрос.