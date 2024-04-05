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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

По уфимским дорогам растеклись коричневые реки

5 апреля 2024, 15:57

Несколько прорывов топят дороги в Уфе

Сегодня днем, 5 апреля, по дорогам в Уфе растеклась коричневая река. Прорыв зафиксировали на перекрестке улиц Кувыкина и Рабкоров, передает Telegram-канал Bashdtp official.

На одном участке имеются якобы сразу два источника прорыва. Вода течет там в течение всего дня, а пешеходам приходится обходить дорогу. Уфимцы не могут нормально перейти проезжую часть.

«Целый день такой поток», — пояснили горожане.

Причиной прорыва на улице Рабкоров могло стать повреждение трубы при ремонте дороги. Коммунальная авария доходит до улицы Софьи Перовской.

В Баймакском районе под воду отправились два моста, которые связывали деревню Урал с Оренбургской областью и другими деревнями. Местные жители просят отсыпать дороги гравием, а власти обещали проработать вопрос.

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#Общество#Уфа#Дороги#Затопление#Прорыв#Коммунальная авария#Марина Шорина
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