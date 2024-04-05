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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Полицейские скрутили голого мужчину в Уфе

Нудист прогуливался по улицам Уфы

5 апреля 2024, 14:34
Фото: 1MI

Полицейские скрутили голого мужчину в Уфе

В Уфе голый мужчина прогуливался до здания башкирского аграрного университета. Его сняли на видео очевидцы, ролик появился в Telegram-канале Ufa_RB.

Мужчину пыталась остановить неизвестная женщина — не уточняется, знакомы ли они. Известно, что в таком состоянии герой истории дошел до образовательной организации.

Спустя время его поймали правоохранительные органы. Мужчина доставлен в отдел полиции №7. В связи с тем, что он ведет себя неадекватно, вызвана бригада скорой медицинской помощи, пояснили в МВД.

В комментариях пользователи с иронией отмечают, что у горожан началось весеннее обострение. Другие просят не выкладывать такое в соцсети — якобы это огромная проблема для семьи и знакомых мужчины, которых потом будут «высмеивать» в обществе.

В сети гуляет фото, где толпа голых мужчин гуляет по Уфе
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#Общество#Уфа#Соцсети#МВД России#Марина Шорина
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