Нудист прогуливался по улицам Уфы

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Мужчину пыталась остановить неизвестная женщина — не уточняется, знакомы ли они. Известно, что в таком состоянии герой истории дошел до образовательной организации.
Спустя время его поймали правоохранительные органы. Мужчина доставлен в отдел полиции №7. В связи с тем, что он ведет себя неадекватно, вызвана бригада скорой медицинской помощи, пояснили в МВД.
В комментариях пользователи с иронией отмечают, что у горожан началось весеннее обострение. Другие просят не выкладывать такое в соцсети — якобы это огромная проблема для семьи и знакомых мужчины, которых потом будут «высмеивать» в обществе.