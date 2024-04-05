Мост через реку по дороге в Нефтекамск смыло паводком

«Правильно, год они маленький мостик сделать не могут. Специально для этого построили объездной мост. Но это не нужно университет заканчивать, чтобы предположить, что его смоет весной во время паводка. Так и произошло. Теперь наверное еще два года будут им заниматься. Там дальше еще ремонт моста через реку Быстрый Танып ведется. Наверное стоит ожидать, что его тоже смоет», — рассказал наш читатель Арслан.