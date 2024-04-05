Мост через реку по дороге в Нефтекамск смыло паводком

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Речь идет о мосте через реку Кельтей у деревни Купербаш. Жители использовали его как объездной после закрытия трассы Нефтекамск — Дюртюли, теперь же по переправе запретили движение для любой техники, так как автомобили может смыть потоком вод.
«Правильно, год они маленький мостик сделать не могут. Специально для этого построили объездной мост. Но это не нужно университет заканчивать, чтобы предположить, что его смоет весной во время паводка. Так и произошло. Теперь наверное еще два года будут им заниматься. Там дальше еще ремонт моста через реку Быстрый Танып ведется. Наверное стоит ожидать, что его тоже смоет», — рассказал наш читатель Арслан.
Водителям, чтобы попасть в город, приходится делать большой крюк. Между тем в соцсетях водители жалуются, что ближайшая оставшаяся дорога — в крайне ужасном состоянии.