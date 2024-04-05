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Мэр Оренбурга призывает всех жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться

Мэр Оренбурга призывает всех жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться

5 апреля 2024, 19:02
Фото: 1MI
Сергей Салмин записал экстренное видеообращение, в котором назвал населенные пункты, находящиеся в зоне угрозы.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям пригородных поселков и СНТ с призывом в эктренном порядке эвакуироваться в связи с подъемом воды в реке Урал.

Видео: «Салмин. Напрямую»/ Telegram
— Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр и сейчас составляет 778 сантиметров, и это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать, — отметил Салмин.

Напомним, прорыв на дамбе в Орске произошел около 22:00 по местному времени. Дамба в Старом городе Орска обрушилась под натиском речной воды — потоки воды начали затапливать город. В связи с этим в ряде районов началась массовая эвакуация людей.

Вероятность угрозы затопления республиканских муниципалитетов Mkset прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.

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#Общество#Происшествия#Видео#Оренбургская область#Эвакуация#Азамат Нухов#Вода
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