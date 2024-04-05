Мэр Оренбурга призывает всех жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
Мэр Оренбурга Сергей Салмин обратился к жителям пригородных поселков и СНТ с призывом в эктренном порядке эвакуироваться в связи с подъемом воды в реке Урал.
— Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр и сейчас составляет 778 сантиметров, и это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать, — отметил Салмин.
Напомним, прорыв на дамбе в Орске произошел около 22:00 по местному времени. Дамба в Старом городе Орска обрушилась под натиском речной воды — потоки воды начали затапливать город. В связи с этим в ряде районов началась массовая эвакуация людей.
Вероятность угрозы затопления республиканских муниципалитетов Mkset прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.