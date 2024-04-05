МЧС проводит эвакуацию из зоны затопления в Оренбургской области

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
В Орске Оренбургской области в связи с прорывом дамбы, повлекшим за собой затопление близлежащих населенных пунктов, усилена группировка спасателей МЧС России. Спасатели совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва. Отмечается, что к работам привлечены два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.
Кроме того, в превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения.
Местом сбора для эвакуации местных жителей объявлена улица Крайняя.
Напомним, прорыв на дамбе в Орске произошел около 22:00 по местному времени. Дамба в Старом городе Орска обрушилась под натиском речной воды — потоки воды начали затапливать город. В связи с этим в ряде районов началась массовая эвакуация людей.