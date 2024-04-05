МЧС проводит эвакуацию из зоны затопления в Оренбургской области

В Орске Оренбургской области в связи с прорывом дамбы, повлекшим за собой затопление близлежащих населенных пунктов, усилена группировка спасателей МЧС России. Спасатели совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва. Отмечается, что к работам привлечены два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом.