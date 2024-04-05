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Published Сегодня, 16:15

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Из-за половодья уфимцы две недели будут жить без дороги

Из-за половодья уфимцы две недели будут жить без дороги

5 апреля 2024, 16:15
Фото: 1MI
В Уфе решили перекрыть дороги вдоль Шугуровки. Такую информацию сообщают в городской администрации, объясняя решение половодьем.

Перекрывается объездная дорога вдоль реки Шугуровки в Уфе. Он проходит под железнодорожным мостом от улицы Ушакова до Хетагурова.

Закрывается проезд до 20 апреля. Уфимцев попросили отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Водителей просили выбирать альтернативные маршруты на время перекрытия.

Напомним, что в Уфе садовые товарищества уходят под воду из-за половодья. Они винят в этом и строителей «Восточного выезда», которые якобы изменили русло реки. Кроме того, дороги затапливает из-за коммунальных аварий.

Также на улице Рихарда Зорге до конца апреля ограничат парковку автомобилей по обеим сторонам проезжей части. Решение касается участка от улицы Города Галле до Степана Халтурина. Оно позволит повысить пропускную способность в обоих направлениях, отрегулирует транспортные потоки и предотвратить ДТП.

Проезд в обе стороны будет временно ограничен на Шакшинском мосту в Уфе
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#Уфа#Ограничение движения#Половодье#Марина Шорина#Ограничения
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