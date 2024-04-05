Из-за половодья уфимцы две недели будут жить без дороги

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Перекрывается объездная дорога вдоль реки Шугуровки в Уфе. Он проходит под железнодорожным мостом от улицы Ушакова до Хетагурова.
Закрывается проезд до 20 апреля. Уфимцев попросили отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Водителей просили выбирать альтернативные маршруты на время перекрытия.
Напомним, что в Уфе садовые товарищества уходят под воду из-за половодья. Они винят в этом и строителей «Восточного выезда», которые якобы изменили русло реки. Кроме того, дороги затапливает из-за коммунальных аварий.
Также на улице Рихарда Зорге до конца апреля ограничат парковку автомобилей по обеим сторонам проезжей части. Решение касается участка от улицы Города Галле до Степана Халтурина. Оно позволит повысить пропускную способность в обоих направлениях, отрегулирует транспортные потоки и предотвратить ДТП.