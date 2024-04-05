Бывший компьютерный мастер снимал в порнографию дома в Уфе

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Отдел по борьбе с киберпреступностью задержал 36-летнего мужчины, который ранее работал специалистом по ремонту компьютеров. Он публиковал на одном из зарубежных сайтов интимные ролики.
Еще несколько лет назад мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, после чего пара начала встречаться. Ролики из постели они «монетизировали».
После расставания подозреваемый не отказался от такого способа заработать и сам писал сценарии. Теперь его партнерами становились знакомые дамы. Для качественной картинки пришлось приобрести оборудование, а вся запрещенка снималась в его квартире. Были исключения, когда ради творчества приходилось ехать на природу.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.