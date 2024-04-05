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Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Уфимец втянулся в порноиндустрию с любимой, а потом открыл студию на дому

Бывший компьютерный мастер снимал в порнографию дома в Уфе

5 апреля 2024, 13:40
Фото: МВД по РБ

Уфимец втянулся в порноиндустрию с любимой, а потом открыл студию на дому

Полицейские задержали уфимца за незаконное размещение в интернете роликов порнографического содержания. Для их съемок он использовал собственное жилище и знакомых девушек, пишет МВД по РБ.

Отдел по борьбе с киберпреступностью задержал 36-летнего мужчины, который ранее работал специалистом по ремонту компьютеров. Он публиковал на одном из зарубежных сайтов интимные ролики.

Еще несколько лет назад мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, после чего пара начала встречаться. Ролики из постели они «монетизировали».

После расставания подозреваемый не отказался от такого способа заработать и сам писал сценарии. Теперь его партнерами становились знакомые дамы. Для качественной картинки пришлось приобрести оборудование, а вся запрещенка снималась в его квартире. Были исключения, когда ради творчества приходилось ехать на природу.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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