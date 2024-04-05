Бывший компьютерный мастер снимал в порнографию дома в Уфе

После расставания подозреваемый не отказался от такого способа заработать и сам писал сценарии. Теперь его партнерами становились знакомые дамы. Для качественной картинки пришлось приобрести оборудование, а вся запрещенка снималась в его квартире. Были исключения, когда ради творчества приходилось ехать на природу.