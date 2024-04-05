Более 4 тысяч домов находятся в зоне риска из-за прорыва дамбы в Орске

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
В зону затопления в Орске после прорыва дамбы попадают более 4 тысяч домов. В зоне опасности могут находиться порядка 10 тысяч человек. По данным администрации Орска, в зону затопления попадают 4258 домов, под угрозой — 10987 человек.
— Жители вывозятся на частных автобусах и автобусах Орскгортранса. Эвакуация производится в школы №17, 37, 88, 5, 52, Гимназия 1,3, — отметили в администрации.
На данный момент, по данным тг-канала 112, из близлежащих населенных пунктов было эвакуироано около 3 тысяч человек.
Отмечается, что к работам привлечены два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом. Кроме того, в превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения.
Власти просят местных жителей немедленно бежать в пункты временного размещения. В региональном управлении МЧС заявили, что спасатели совместно с муниципальными службами Орска проводят работы по укреплению дамбы и устранению прорыва.