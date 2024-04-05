mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:40

Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 18:43

Updated Сегодня, 18:43

Более 4 тысяч домов находятся в зоне риска из-за прорыва дамбы в Орске

Более 4 тысяч домов находятся в зоне риска из-за прорыва дамбы в Орске

5 апреля 2024, 18:40
Фото: 1MI
Местных жителей экстренно эвакуируют на автобусах, сообщили в администрации Орска.

В зону затопления в Орске после прорыва дамбы попадают более 4 тысяч домов. В зоне опасности могут находиться порядка 10 тысяч человек. По данным администрации Орска, в зону затопления попадают 4258 домов, под угрозой — 10987 человек.

— Жители вывозятся на частных автобусах и автобусах Орскгортранса. Эвакуация производится в школы №17, 37, 88, 5, 52, Гимназия 1,3, — отметили в администрации.

На данный момент, по данным тг-канала 112, из близлежащих населенных пунктов было эвакуироано около 3 тысяч человек.

Отмечается, что к работам привлечены два фронтальных погрузчика и четыре большегруза с грунтом. Кроме того, в превентивных целях проводится подворовый обход, эвакуация жителей из возможной зоны подтопления в пункты временного размещения.

Власти просят местных жителей немедленно бежать в пункты временного размещения. В региональном управлении МЧС заявили, что спасатели совместно с муниципальными службами Орска проводят работы по укреплению дамбы и устранению прорыва.

#Общество#Происшествия#Оренбургская область#МЧС#Азамат Нухов#Затопление
Подпишитесь
В Оренбургской области из-за прорыва дамбы город Орск затопило водой
Сегодня, 18:15
МЧС проводит эвакуацию из зоны затопления в Оренбургской области
Сегодня, 18:31
Садоводов в Уфе топит из-за «Восточного выезда»
Сегодня, 15:38
Бывший компьютерный мастер снимал в порнографию дома в Уфе
Сегодня, 13:40
Главное за неделю. Атака беспилотников, паводок и поиски подростков в Уфе
Сегодня, 13:08
Из-за затопления в Башкирии пришлось закрыть трассу
Сегодня, 16:29
"