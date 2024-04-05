Атака беспилотников, паводок и поиски подростков в Уфе

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Уфе впервые произошло подтопление. На реке Юрмаш уровень воды начал резко подниматься, из-за этого вода стала переливаться через дорогу, соединяющую СНТ «Восход-1» с остальным миром. Дорога подтоплена на участке длиннее 200 метров, уровень воды над дорогой составил около 20 сантиметров. Паводковая ситуация в республике развивается, сообщений в Центр обработки вызовов Системы-112 становится всё больше. Вскрытие рек бассейна реки Белой в Башкирии в этом году ожидается раньше среднемноголетних значений на 2-4 дня.
Несмотря на таяние снега, который затруднял дорожное движение последние месяцы, Уфа продолжает стоять в пробках, а местные жители по-прежнему недовольны общественным транспортом. Редакция Mkset разбиралась, почему на определенных улицах города пробки стали неотъемлемой частью повседневности.
Беспилотники впервые с начала СВО нанесли удар по Татарстану. Под удар попали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, есть пострадавшие.
В Уфе уже неделю ищут пропавших без вести подростков — 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Все данные поступают в штаб отряда «ЛизаАлерт», он базируется в уфимской школе № 40. За эти дни добровольцами было пройдено около 3000 км, закрыто 1594 кв. км территории, не прекращает работу водолазная группа управления гражданской защиты Уфы.
Стало известно о смерти бывшей участницы телешоу «Дом-2» из Уфы Либерж Кпадону, которой незадолго до смерти сделали операцию по удалению опухоли. Жильцы дома, где жила Либерж, пожаловались на резкий неприятный запах — в результате спасателям пришлось вскрывать квартиру, где тело Либерж Кпадону было обнаружено без признаков жизни. Позже выяснилось, что она умерла за месяц до обнаружения.