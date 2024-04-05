Атака беспилотников, паводок и поиски подростков в Уфе

В Уфе впервые произошло подтопление. На реке Юрмаш уровень воды начал резко подниматься, из-за этого вода стала переливаться через дорогу, соединяющую СНТ «Восход-1» с остальным миром. Дорога подтоплена на участке длиннее 200 метров, уровень воды над дорогой составил около 20 сантиметров. Паводковая ситуация в республике развивается, сообщений в Центр обработки вызовов Системы-112 становится всё больше. Вскрытие рек бассейна реки Белой в Башкирии в этом году ожидается раньше среднемноголетних значений на 2-4 дня.