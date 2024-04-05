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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 6–7 апреля

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 6–7 апреля

5 апреля 2024, 10:53
Фото: 1MI

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 6–7 апреля

Рассказываем о событиях, которые пройдут в Уфе в грядущие выходные.

6 апреля. Выставка «Сергей Орлов. Transformation»

Выставка ижевского художника Сергея Орлова, ключевой фигуры не только в художественной жизни современного Ижевска и всей Удмуртии. Он также является одним из тех, кто формулировал философию российского актуального современного искусства и продолжает формировать его качественный уровень. Сама выставка — результат размышлений художника о судьбе нашей цивилизации, о духовной составляющей творческого процесса, о выборе глобального пути и ошибках человечества. Картины, созданные в 2020–2022 гг., выполнены в трудоемкой технике, сочетающей живопись и графику.

Место: Посольство музея современного искусства ZAMAN

6 апреля. Программа «Путешествие по Солнечной системе»

Полнокупольная программа уфимского планетария расскажет о межзвездном путешествии, которое покажет планеты и их спутники, а также беспокойную поверхность Солнца.

Место: Уфимский планетарий

7 апреля. Международный джазовый фестиваль «Розовая пантера»

Хедлайнером станет квинтет Игоря Бутмана — коллектив, которым руководит народный артист России Игорь Бутман, с 1999 года носит звание «торговой марки» российского джаза. В составе квинтета саксофонист Игорь Бутман, пианист Олег Аккуратов, гитарист Евгений Побожий, барабанщик Эдуард Зизак, контрабасист Сергей Корчагин. За башкирский джаз будет отвечать Big—band BGF Олега Касимова.

Место: Башкирская государственная филармония им. Ахметова

7 апреля. Выставка «Лу Линь. Другая сторона леса»

Живопись Лу Линя представляет авторскую версию современной китайской живописи, которая основывается на традициях китайской ментальности, но впитала опыт и навыки современного международного искусства. Его картины — попытка передать ощущения человека, вышедшего из своих социальных ролей и оказавшегося в неизвестности, посреди «сумрачного леса» жизни.

Место: музей им. Нестерова

7 апреля. Балет «Лебединое озеро»

Музыкальная драма Петра Чайковского «Лебединое озеро» по сценарию Владимира Бегичева и Василия Гельцера в исполнении артистов башкирского балета. Непритязательная легенда о девушках, превращенных в лебедей с помощью колдовства, трансформировалась в философскую поэму о двойственности человеческой души и верной любви, благодаря которой светлое начало неизбежно одерживает победу.

Место: Башкирский государственный театр оперы и балета

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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