Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 6–7 апреля

Выставка ижевского художника Сергея Орлова, ключевой фигуры не только в художественной жизни современного Ижевска и всей Удмуртии. Он также является одним из тех, кто формулировал философию российского актуального современного искусства и продолжает формировать его качественный уровень. Сама выставка — результат размышлений художника о судьбе нашей цивилизации, о духовной составляющей творческого процесса, о выборе глобального пути и ошибках человечества. Картины, созданные в 2020–2022 гг., выполнены в трудоемкой технике, сочетающей живопись и графику.