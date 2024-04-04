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Жителя Уфы оштрафовали за антивоенную надпись на бюллетене

Жителя Уфы приговорили к штрафу за надпись на бюллетене

4 апреля 2024, 10:07
Фото: 1MI

Жителя Уфы оштрафовали за антивоенную надпись на бюллетене

Мужчина нанёс надписи, которые суд истолковал как дискредитацию вооружённых сил.
Сюжет
Выборы

Уфимец отделался штрафом в 45 тыс рублей за надпись на избирательном бюллетене. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на решение Дёмского районного суда.

Как следует из материалов дела, Эмиль П. во время выборов пришёл на избирательный участок в 12 часов 20 минут. Получив бюллетень и пройдя в кабинку для голосования, он нанёс надписи на бюллетень. Напротив одной из фамилий он также нанёс надписи. Что именно написал уфимец, неизвестно.

Затем он сфотографировал бюллетень и прошёлся с ним по участку, показывая содержимое присутствующим, после чего опустил бюллетень в избирательную урну. Позже выяснилось, что надписи имели антивоенное содержание. По мнению суда, их публичная демонстрация была направлена на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации (часть 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ):

— [Эмиль П.] своими действиями осуществил публичный призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и её граждан.

По мнению судьи Айгуль Салишевой, описанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния, поэтому мужчине был назначен административный штраф в 45 тыс рублей. Сам уфимец признал вину.

По мнению юриста Рамиля Гизатуллина, подобные действия граждан не могут трактоваться как дискредитация вооружённых сил.

— Мне кажется, что граждане имеют право высказать свое субъективное мнение о происходящем. Но лично я не стал бы это делать публично, так как знаю, что не смогу защитить себя от подобного обвинения. И никто не сможет — ни полицейский, ни военнослужащий, ни прокурор, ни судья. К сожалению.

Комментируя решение Дёмского районного суда, он с сожалением отметил, что «правоприменительная практика в России имеет явно обвинительный уклон».

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#Общество#Город#Уфа#Выборы#Новости Башкирии#СВО#Идэль Гумеров#Дёмский район#Дискредитация ВС РФ#Дёмский районный суд
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