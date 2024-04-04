Жителя Уфы приговорили к штрафу за надпись на бюллетене

Как следует из материалов дела, Эмиль П. во время выборов пришёл на избирательный участок в 12 часов 20 минут. Получив бюллетень и пройдя в кабинку для голосования, он нанёс надписи на бюллетень. Напротив одной из фамилий он также нанёс надписи. Что именно написал уфимец, неизвестно.