Жители деревни в Башкирии лишились выезда в город

Это не первый случай, когда жители республики выражают свое недовольство качеством дорог. По словам жителей деревни Абраево Чишминского района улица Школьная находится в столь неудовлетворительном состоянии, что «ни одна служба не доберётся до жителей». Представители администрации, в свою очередь, заявили, что серьёзный ремонт в ближайшее время не ожидается и «планируется на перспективу». Дело в том, что на него нет средств. Районная администрация ссылается на нехватку денег в бюджете.