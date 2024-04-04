Жители деревни в Башкирии лишились выезда в город

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Жители деревни Тамьян Мелеузовского района рассказали в соцсетях, что на фоне весеннего паводка лишились единственного возможности выехать в город. Так, по их словам, один из них превратился в «грязевую кашу», второй не чистят, третий же стал огромной лужей, по которой невозможно проехать. Местные жалуются, что с приходом весны по дорогам невозможно проехать.
— Как нам попасть домой через это озеро и выезжать на работу? Единственный въезд полностью затоплен, — пишет Гульназ Ш.
— То, что происходит сейчас на нашей улице называется оставление людей (в том числе детей) в опасности. До нас никто не может доехать (такси, скорая и тд). В прошлом году просили хоть что-то сделать. В этом году иду в прокуратуру — Ирина М.
— Примите, пожалуйста, меры. Если ТС будет повреждено из-за попадания в двигатель воды, заявление о неисполнении обязанностей обслуживания проезжей части будет написано на всех причастных, — Ирина С.
На жалобу отреагировал представитель районной администрации.
— Въезд на ул. Ясная в д. Тамьян только один. Другие въезды жители накатали самостоятельно, поэтому данные проезды не расчищают от снега и не делают отсыпку. Действительно, на некоторых участках проезжей части по ул. Ясной скопилась талая вода. 27- 29 марта и 1 апреля специалисты Мелеузовского сельсовета провели работы по отводу воды с дороги по ул. Ясной. На некоторых участках проезжая часть находится «в низине», поэтому вода скапливается на дороге. Откачка воды ассенизаторской машины не даст положительного результата. На данный момент угроза подтопления домов нет. В июне дорогу по ул. Ясной специалисты строительного отдела администрации Мелеузовского района обследуют, — заявил представитель администрации.
Это не первый случай, когда жители республики выражают свое недовольство качеством дорог. По словам жителей деревни Абраево Чишминского района улица Школьная находится в столь неудовлетворительном состоянии, что «ни одна служба не доберётся до жителей». Представители администрации, в свою очередь, заявили, что серьёзный ремонт в ближайшее время не ожидается и «планируется на перспективу». Дело в том, что на него нет средств. Районная администрация ссылается на нехватку денег в бюджете.