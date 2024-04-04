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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Врач Зиновьева: Генетическое тестирование — важный шаг в подготовке к беременности

4 апреля 2024, 12:21
Врач-генетик из центра репродукции «Линия жизни» Юлия Зиновьева поделилась способами, которые помогут уменьшить риск наследственных заболеваний у будущего ребенка.

Она отметила, что каждый человек несет в себе различные генетические отклонения. Некоторые из них проявляются с самого рождения, тогда как другие остаются незамеченными из-за отсутствия симптомов болезни. Однако, проведение генетического теста на этапе планирования беременности может помочь обнаружить такие нарушения, пишут «Известия».

Зиновьева рекомендует пройти генетическое исследование, если есть возможность, чтобы родители знали о своих генетических особенностях перед зачатием ребенка. Если тест выявляет генетические нарушения, то могут быть использованы методы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с предимплантационным генетическим тестированием (ПГТ) для предотвращения передачи моногенных заболеваний.

ПГТ позволяет выявить склонность эмбриона к различным заболеваниям. Во-первых, это может быть связано с наличием или отсутствием лишней хромосомы, например синдромом Дауна. Во-вторых, ПГТ может обнаружить нарушения в отдельных участках ДНК, которые могут передаться ребенку, если такие гены присутствуют в семье. Также с помощью ПГТ можно определить перестройку генов, которая может стать причиной выкидышей или врожденных дефектов плода.

В случае, когда родители пока не планируют иметь детей, возможна процедура заморозки генетического материала. Зиновьева объяснила, что заморозка спермы может помочь не только парам, которые сталкиваются с проблемами бесплодия, но и тем, кто хочет сохранить свою фертильность на будущее.

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