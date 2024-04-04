Врач Зиновьева: Генетическое тестирование — важный шаг в подготовке к беременности

ПГТ позволяет выявить склонность эмбриона к различным заболеваниям. Во-первых, это может быть связано с наличием или отсутствием лишней хромосомы, например синдромом Дауна. Во-вторых, ПГТ может обнаружить нарушения в отдельных участках ДНК, которые могут передаться ребенку, если такие гены присутствуют в семье. Также с помощью ПГТ можно определить перестройку генов, которая может стать причиной выкидышей или врожденных дефектов плода.