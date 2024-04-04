Врач Тихонова дала инструкцию на случай укуса клеща

Если вам удалось оперативно удалить клеща, то лучше обратиться в травмпункт для оценки состояния здоровья. Если вы не можете получить медицинскую помощь, самостоятельно удалите клеща. При этом важно следовать инструкциям, чтобы не повредить хоботковый аппарат. После удаления обработайте место укуса спиртом или антисептиком. Не используйте масло или другие жидкости для смазывания места укуса или самого клеща, чтобы избежать инфицирования.