Врач Тихонова дала инструкцию на случай укуса клеща

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Сезонная активность клещей обычно начинается в конце апреля и достигает пика в середине мая. Клещи могут передавать различные инфекционные заболевания, такие как клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз, туляремия и бабезиоз, пишут «Известия».
Если вам удалось оперативно удалить клеща, то лучше обратиться в травмпункт для оценки состояния здоровья. Если вы не можете получить медицинскую помощь, самостоятельно удалите клеща. При этом важно следовать инструкциям, чтобы не повредить хоботковый аппарат. После удаления обработайте место укуса спиртом или антисептиком. Не используйте масло или другие жидкости для смазывания места укуса или самого клеща, чтобы избежать инфицирования.
Поместите удаленного клеща в контейнер и доставьте его в медицинский офис для лабораторного анализа. Также следите за своим самочувствием и местом укуса несколько недель после удаления клеща, даже если вы привиты от клещевого вирусного энцефалита.
В настоящее время существует только вакцина против клещевого вирусного энцефалита. Около 10% клещей заражены этим вирусом. Вакцинация является самым надежным способом защиты от этой инфекции. Рекомендуется провести первичную вакцинацию в два этапа, а затем ревакцинацию каждые три года. Вакцинацию можно проводить в любое время года.