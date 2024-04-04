В Уфе волонтёры рассказали, чего не хватает для поиска пропавших подростков

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В Уфе круглые сутки ищут пропавших без вести 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Поисковики отряда «ЛизаАлерт» поделились в социальных сетях со своими подписчиками тем, что их штаб не прекращает работу ни днём, ни ночью. И сейчас в отряд нужны дополнительные силы, нужны добровольцы, которые помогут в поисках. Также волонтеры рассказали, что для работы им необходим планшет.
«Мы ждём всех, кто готов помочь в поисках пропавших подростков. Форма одежды: лес. Удобная, тёплая, непромокаемая обувь. С собой: заряженные телефоны, горячее питьё, фонари (при наличии). Если вы не можете выехать на поиск, но хотите помочь: на данный момент отряду „ЛизаАлерт“ очень нужен планшет для постановки задач старшим поисковых групп. Если у вас есть возможность передать в отряд планшет, это сильно поможет в поисках», — обратились к гражданам волонтеры.
Известно, что с продовольствием, питьевой водой у отряда всё в порядке. Участники поисковой операции выражают благодарность всем неравнодушным людям, кто не проходим мимо этой ситуации и оказывает помощь. Как признаются поисковики, на данный момент, имеет значение любая поддержка.
Важно заметить, что отряд «ЛизаАлерт» не берёт денег, у организации нет открытых счетов, карт и виртуальных кошельков.
«Мы не организуем сбор денежных средств и не имеем отношения к тем, кто собирает деньги „для отряда“. Если вы хотите помочь отряду, напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях или позвоните на бесплатную горячую линию „ЛизаАлерт“ 8(800)700-54-52», — подчеркнули поисковики.