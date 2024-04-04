В Уфе волонтёры рассказали, чего не хватает для поиска пропавших подростков

В Уфе круглые сутки ищут пропавших без вести 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Поисковики отряда «ЛизаАлерт» поделились в социальных сетях со своими подписчиками тем, что их штаб не прекращает работу ни днём, ни ночью. И сейчас в отряд нужны дополнительные силы, нужны добровольцы, которые помогут в поисках. Также волонтеры рассказали, что для работы им необходим планшет.