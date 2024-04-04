В Уфе снова открылся «портал к центру земли»

«Ну, вот и у нашего дома земля провалилась, теперь вы с верхних этажей смотрим в бездну», «Главное, чтобы дом на ушёл под землю, если честно пугают такие ситуации», «Ладно в этот момент там не гуляли дети, или ещё кто-нибудь. Всё-таки эти обвалы начинают напрягать», — делятся впечатлениями местные жители.