В Уфе снова открылся «портал к центру земли»

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
На этот раз обвал случился в Затоне у дома №16 по улице Шмидта. По словам Главы района Олега Котова грунт провалился на канализационном коллекторе, в результате у многоэтажки появилась большая дыра, диаметром 80 см.
«Ну, вот и у нашего дома земля провалилась, теперь вы с верхних этажей смотрим в бездну», «Главное, чтобы дом на ушёл под землю, если честно пугают такие ситуации», «Ладно в этот момент там не гуляли дети, или ещё кто-нибудь. Всё-таки эти обвалы начинают напрягать», — делятся впечатлениями местные жители.
Ситуацию взяли на контроль ответственные службы. В данный момент опасный участок огородили.