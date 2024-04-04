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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

В Уфе кусок асфальта с газоном ушёл под землю

В Уфе снова открылся «портал к центру земли»

4 апреля 2024, 10:15
Фото: Ufa1

В Уфе кусок асфальта с газоном ушёл под землю

Яма образовалась у жилого дома.

На этот раз обвал случился в Затоне у дома №16 по улице Шмидта. По словам Главы района Олега Котова грунт провалился на канализационном коллекторе, в результате у многоэтажки появилась большая дыра, диаметром 80 см.

«Ну, вот и у нашего дома земля провалилась, теперь вы с верхних этажей смотрим в бездну», «Главное, чтобы дом на ушёл под землю, если честно пугают такие ситуации», «Ладно в этот момент там не гуляли дети, или ещё кто-нибудь. Всё-таки эти обвалы начинают напрягать», — делятся впечатлениями местные жители.

Ситуацию взяли на контроль ответственные службы. В данный момент опасный участок огородили.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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