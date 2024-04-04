В Башкирии увеличат производство летающих дронов

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Сегодняшняя проблема возможной атаки вражеских беспилотников обрела особую остроту, об этом заявил на заседании Курултая республики премьер-министр правительства региона, Андрей Назаров. Нападения с воздуха с использованием БПЛА может нанести серьезный ущерб в различных сферах жизни. Такие дроны применяются для террористических актов, шпионажа, нарушения частной жизни и даже физического насилия. Именно поэтому необходимо принять меры для защиты общества, в том числе и увеличить собственное производство стальных птичек.
По мнению Назарова, промышленному производству сейчас необходима противодроновая защита и средства радиоэлектронной борьбы. Тем более, накануне увеличить производственную часть в области разработки беспилотников, поручил Владимир Путин.
«В рамках нашего кластера беспилотных летательных аппаратов мы уже реализуем здесь проекты. Эту работу мы будем делать», — рассказал Андрей Назаров.
Стоит отметить, что в регионе уже действует специальный проект по созданию отельной отрасли беспилотной авиации. В Башкортостане на данный момент трудятся 3 разработчика таких систем. Кроме того, в Уфе начали масштабную стройку уникального объекта — Радиоэлектронного технопарка «РВ-1».
Есть еще один важный аспект. Башкирия на сегодняшний день является первопроходцем среди других регионов в области использования БПЛА. На территории республики уже введён экспериментальный правовой режим, необходимый для тестирования и применения летающих дронов. Такая привилегия позволила снять ограничительные моменты для эксплуатации крупных беспилотников массой более 30 кг.