В Башкирии увеличат производство летающих дронов

Сегодняшняя проблема возможной атаки вражеских беспилотников обрела особую остроту, об этом заявил на заседании Курултая республики премьер-министр правительства региона, Андрей Назаров. Нападения с воздуха с использованием БПЛА может нанести серьезный ущерб в различных сферах жизни. Такие дроны применяются для террористических актов, шпионажа, нарушения частной жизни и даже физического насилия. Именно поэтому необходимо принять меры для защиты общества, в том числе и увеличить собственное производство стальных птичек.