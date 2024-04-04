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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Башкирия будет активно развивать отрасль беспилотной авиации

В Башкирии увеличат производство летающих дронов

4 апреля 2024, 07:23
Фото: 1MI

Башкирия будет активно развивать отрасль беспилотной авиации

Особые преимущества позволят республике выйти на передовую.

Сегодняшняя проблема возможной атаки вражеских беспилотников обрела особую остроту, об этом заявил на заседании Курултая республики премьер-министр правительства региона, Андрей Назаров. Нападения с воздуха с использованием БПЛА может нанести серьезный ущерб в различных сферах жизни. Такие дроны применяются для террористических актов, шпионажа, нарушения частной жизни и даже физического насилия. Именно поэтому необходимо принять меры для защиты общества, в том числе и увеличить собственное производство стальных птичек.

По мнению Назарова, промышленному производству сейчас необходима противодроновая защита и средства радиоэлектронной борьбы. Тем более, накануне увеличить производственную часть в области разработки беспилотников, поручил Владимир Путин.

«В рамках нашего кластера беспилотных летательных аппаратов мы уже реализуем здесь проекты. Эту работу мы будем делать», — рассказал Андрей Назаров.

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Стоит отметить, что в регионе уже действует специальный проект по созданию отельной отрасли беспилотной авиации. В Башкортостане на данный момент трудятся 3 разработчика таких систем. Кроме того, в Уфе начали масштабную стройку уникального объекта — Радиоэлектронного технопарка «РВ-1».

Есть еще один важный аспект. Башкирия на сегодняшний день является первопроходцем среди других регионов в области использования БПЛА. На территории республики уже введён экспериментальный правовой режим, необходимый для тестирования и применения летающих дронов. Такая привилегия позволила снять ограничительные моменты для эксплуатации крупных беспилотников массой более 30 кг.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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