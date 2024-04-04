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В Башкирии решили установить мемориал в память о шахтерах из Приамурья

В Башкирии решили установить мемориал в память о шахтерах из Приамурья

4 апреля 2024, 16:10
Фото: 1MI
Глава башкирского Сибая встретился с семьями погибших на руднике «Пионер» рабочими. Азамат Юлдашбаев заявил, что в городе появится мемориал в память о них.

По словам чиновника, в регионе до конца верили «в чудо», но его не случилось. В первый день апреля решено прекратить спасательные операции из-за опасности повторного обвала и затопления. В результате 13 человек признаны погибшими.

На днях их родные вернулись с места трагедии. В течение двух дней Юлдашбаев общался с ними лично. Вместе с семьями решено открыть мемориал в память о шахтерах в сквере Горняков-первопроходцев в Горном.

«От себя лично и от всего горняцкого города выражаю искренние соболезнования родным и близким наших погибших земляков. Навсегда в книге памяти Сибая шахтеры Олег Симонов, Юрий Марков, Вадим Николаев и Ролан Шарипов», — добавил глава.

Обрушение горных пород на руднике случилось 18 марта. Золотой рудник завалило почти девятью тысячами кубометров породы, из-за чего пришлось ввести режим ЧС.

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