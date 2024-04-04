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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

В Башкирии стало меньше безработных

В Башкирии после зимы стало меньше безработных

4 апреля 2024, 15:07
Фото: Курултай РБ

В Башкирии стало меньше безработных

Премьер-министр Башкирии рассказал о том, что за последние пять лет уровень безработицы упал почти в два раза. Показатель упал с 4,4% до 2,3%, заявил Андрей Назаров.

Во время трансляции прозвучала мысль о том, что такие значения рекордные для республики за последние 30 лет. Высокие темпы экономического развития дали положительную динамику на рынке труда.

В результате среднемесячные доходы в прошлом году достигли 56,7 тысячи рублей. Зарплата выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом.

«Реальные располагаемые денежные доходы населения составили 107,4% и впервые за последние 25 лет зафиксирован минимальный уровень бедности», — доложил чиновник.

Ранее стало известно, что в Башкирии в среднем зарабатывают 52 768 рублей в месяц. За полгода рост достиг 8,2%. Регион оказался на четвертом месте среди других субъектов ПФО.

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#Экономика#Башкортостан#Доходы#Безработица#Назаров Андрей Геннадьевич#Андрей Назаров#Марина Шорина
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