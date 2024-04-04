В Башкирии после зимы стало меньше безработных

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Во время трансляции прозвучала мысль о том, что такие значения рекордные для республики за последние 30 лет. Высокие темпы экономического развития дали положительную динамику на рынке труда.
В результате среднемесячные доходы в прошлом году достигли 56,7 тысячи рублей. Зарплата выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом.
«Реальные располагаемые денежные доходы населения составили 107,4% и впервые за последние 25 лет зафиксирован минимальный уровень бедности», — доложил чиновник.
Ранее стало известно, что в Башкирии в среднем зарабатывают 52 768 рублей в месяц. За полгода рост достиг 8,2%. Регион оказался на четвертом месте среди других субъектов ПФО.