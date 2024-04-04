Успешный костюм: как в Башкирии развивается рынок деловой одежды

Чтобы отрасль развивалась в долгосрочной перспективе, необходимо отечественное сырье. Как уточняется в Стратегии, самый перспективный путь — нарастить производство синтетических и смесовых тканей, при том, что все условия для этого в стране имеются. С одной стороны, доступ к качественным и недорогим тканям позволит компаниям снизить издержки, зависимость от внешних факторов и увеличить объемы выпуска, а с другой — это подвинет импортный товар на внутреннем рынке. Что ж, посмотрим, как будет меняться деловая мода в ближайшие годы.