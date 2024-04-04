Успешный костюм: как в Башкирии развивается рынок деловой одежды

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Оборот рынка одежды в России в 2023 году составил 3,66 трлн руб. Доля отечественных производителей составила около 18%. В лидерах — Китай, Узбекистан, Бангладеш. Что касается деловой одежды, то ее производством в России занимаются около 3000 компаний. Большая часть из них — небольшие участники рынка.
— В сегменте производства искусственных материалов мы можем быть несомненным лидером. Сырьем для этого является лесная промышленность, наши нефть, газ и химия, — считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко.
Еще в 2021 году Глава республики Радий Хабиров для чиновников ввел официальный дресс-код. Основным элементом новой формы стала косоворотка, на которую, к слову, Радий Хабиров и заложил тренд. Уже тогда швейные цеха республики начали шить комплекты — стилизованный казакин с воротником-полустойкой и косыми бортами. Более того, в экспериментальной лаборатории башкирских промыслов «Агидель» подготовили целую линейку костюмов.
Кроме того, стоит отметить, что фабрику компании «Аркада» по пошиву одежды, которая была запущена в Ишимбайском районе на площадке ОЭЗ «Алга». Общий объем инвестиций в проект составит 680,2 млн рублей. На фабрике будут выпускать широкий ассортимент одежды, производительность — до 220 тысяч изделий в год.
По словам генерального директора предприятия Евгения Романова, оборудование позволяет быстро переключаться с одного изделия на другое, поэтому ассортиментная номенклатура может содержать более 1000 позиций рабочей одежды.
— На фабрике предусмотрена сертификация изделий. По сравнению с основными конкурентами мы будем такие же костюмы изготовлять на порядок дешевле, с учетом применения тех же составляющих. Хотим рассмотреть такую услугу, как возможность экспериментальной носки. Предложим заказчику ряд востребованных на рынке услуг — разработку корпоративного стиля, модификацию изделий, дополнение различными элементами, нанесение логотипа шелкографией, термопереносом, вышивкой, что уже будет включено в стоимость изделия. Сырье планируем закупать у отечественных производителей, действуя в рамках политики импортозамещения, — отметил Евгений Романов.
Стоит отметить, что в 2023 году Уфимский комбинат рабочей одежды открыл швейное производство на территории специальной экономической зоны в Казахстане, которое работает принципу, аналогичному башкирской «Алге». Примечательно, что заказы шьют на два рынка — казахстанский и российский.
В числе локальных производителей одежды стоит отметить и уфимский бренд одежды Damdam, который, по словам создателей, зародился из «творческой тусовки» в городе. Сейчас у бренда есть производство не только в Уфе, но и в Москве. Работа идет в небольшой цехе, где мы сначала делают выкройки, лекала и образцы, после — запуск в производство небольшими партиями.
— Это очень важно, когда есть концепция, когда есть определенная целевая аудитория, чтобы понапрасну себя, энергию не разменивать. Эту целевую аудиторию любить, уважать, холить и лелеять — и делать для них. Это очень важно, — считает Владлен Окунев, идейный вдохновитель бренда.
Что же касается общенациональных трендов, в которую так или иначе будет встраиваться тенденция Башкирии, то отметим стратегию развития текстильной и легкой промышленности до 2035 года. В ней обозначили особенности развития этого рынка в России, например, климат, который не позволяет выращивать хлопок. Подчеркнем, что сохранение благоприятного делового климата в этой отрасли зависит в том числе и от деятельности Торгово-промышленной палаты.
— Есть хорошие сейчас задумки, и уже пошла реализация программ по возрождению, например, производства и переработки шерсти в РФ. У нас для этого есть условия, и сырьевая база хорошая есть, и технологии, производственные площадки. Мы видим, что нужно возрождать производство льна и изделий из этого исконно традиционного российского материала, — заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко.
Стоит помнить и то, что период пандемии и после введения санкций бизнес был вынужден приспосабливаться к новой рыночной ситуации.
— Торгово-промышленная палата во многом способствовала тому, чтобы предприятия спокойно обдумали ситуацию и вышли из тяжелого положения, выдавая сертификаты и заключения о форс-мажоре, не давая, так скажем, регуляторам применять к отдельным предприятиям штрафные санкции. Второе большое направление, чем помогает ТПП нашим предпринимателям, — это лоббирует их интересы в Фонде развития промышленности, — сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко.
Чтобы отрасль развивалась в долгосрочной перспективе, необходимо отечественное сырье. Как уточняется в Стратегии, самый перспективный путь — нарастить производство синтетических и смесовых тканей, при том, что все условия для этого в стране имеются. С одной стороны, доступ к качественным и недорогим тканям позволит компаниям снизить издержки, зависимость от внешних факторов и увеличить объемы выпуска, а с другой — это подвинет импортный товар на внутреннем рынке. Что ж, посмотрим, как будет меняться деловая мода в ближайшие годы.