Ураза-байрам в Уфе: куда пойти

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В этом году праздник приходится на 10 апреля. Мусульмане отметят завершение поста в месяц Рамадан, приглашая друг друга в гости, прося прощения и раздавая милостыню.
В столице РБ праздник начнется торжественным богослужением в 25 мечетях. Верующие совершат коллективный намаз и прослушают проповеди.
Оказалось, что прямую трансляцию покажут на ТВ. Горожан на площади перед ЛФЦ «Башкирия» ждет праздничная программа: концерт, ярмарка, аниматоры, угощение. Все это будет на протяжении четырех часов. Вход для всех свободный.
Отметим, что среда на будующей неделе будет выходным днем. При этом за день до этого рабочий день сократят на час.