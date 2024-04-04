mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

В Уфе 25 мечетей проведут Уразу-байрам

Ураза-байрам в Уфе: куда пойти

4 апреля 2024, 16:32
Фото: 1MI

В Уфе 25 мечетей проведут Уразу-байрам

Администрация Уфы раскрыла, куда можно пойти на богослужения в Уразу-байрам. Адреса опубликовали в telegram-канале мэрии.

В этом году праздник приходится на 10 апреля. Мусульмане отметят завершение поста в месяц Рамадан, приглашая друг друга в гости, прося прощения и раздавая милостыню.

В столице РБ праздник начнется торжественным богослужением в 25 мечетях. Верующие совершат коллективный намаз и прослушают проповеди.

Фото: Администрация Уфы

Оказалось, что прямую трансляцию покажут на ТВ. Горожан на площади перед ЛФЦ «Башкирия» ждет праздничная программа: концерт, ярмарка, аниматоры, угощение. Все это будет на протяжении четырех часов. Вход для всех свободный.

Отметим, что среда на будующей неделе будет выходным днем. При этом за день до этого рабочий день сократят на час.

#Общество#Уфа#Ураза-байрам#Праздник#Мечеть#Марина Шорина
Подпишитесь
На самое дно: итоги шестого дня поисков пропавших детей в Уфе
Сегодня, 14:33
Начальник отдела в супермаркете забирал премии уфимцев
Сегодня, 14:01
МЧС Башкирии раскрыло данные по затопленным территориям
Сегодня, 13:36
В Башкирии решили установить мемориал в память о шахтерах из Приамурья
Сегодня, 16:10
Стало известно, из-за чего на дорогах Башкирии стали меньше умирать
Сегодня, 15:30
"