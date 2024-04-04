Тело экс-тренера ХК «Салават Юлаев» Константина Кольцова кремировали в США

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Тело обладателя Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева» Константина Кольцова кремировали в США.
«Его тело кремировали в Америке. Прах должны привезти на родину. Ждем пока информации, когда», — отметил Остапенко.
Напомним, о смерти Кольцова стало известно 19 марта, он скончался на 43-м году жизни в США.
Помимо уфимского клуба, в биографии спортсмена ряд многих других ХК: минское «Динамо», а также российские «Северсталь», «Металлург», «Ак Барс», «Атлант» и «Спартак».