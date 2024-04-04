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Published Сегодня, 11:28

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Updated Сегодня, 11:31

Тело экс-тренера ХК «Салават Юлаев» Константина Кольцова кремировали в США

Тело экс-тренера ХК «Салават Юлаев» Константина Кольцова кремировали в США

4 апреля 2024, 11:28
Фото: hcsalavat.ru
Прах спортсмена из Беларуси в скором времени должны привезти на родину, сообщает ТАСС со ссылкой на первого тренера Кольцова Владислава Остапенко.

Тело обладателя Кубка Гагарина 2011 года в составе уфимского «Салавата Юлаева» Константина Кольцова кремировали в США.

«Его тело кремировали в Америке. Прах должны привезти на родину. Ждем пока информации, когда», — отметил Остапенко.

Напомним, о смерти Кольцова стало известно 19 марта, он скончался на 43-м году жизни в США.

Помимо уфимского клуба, в биографии спортсмена ряд многих других ХК: минское «Динамо», а также российские «Северсталь», «Металлург», «Ак Барс», «Атлант» и «Спартак».

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#Общество#ХК «Салават Юлаев»#Азамат Нухов
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