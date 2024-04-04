mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

В МЧС назвали предварительную причину пожара в промзоне в Уфе

Столб черного дыма поднимается над Уфой

4 апреля 2024, 10:16
Фото: 1MI

В МЧС назвали предварительную причину пожара в промзоне в Уфе

В результате возгорания на территории промзоны никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Жители Уфы обратили внимание на столб черного дыма в Орджоникидзевском районе. Предполагается, что дым идет со стороны Тимашево.

Фото: Новости. Уфы Башкортостан/ Telegram

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ. Предварительно на улице Путейской в бетонном колодце загорелась нефтяная плёнка на зеркале в 50 метров. В очаг горения в настоящий момент готовится подать воздушно-механическую пену.

Всего на место происшествия выехали 19 человек и 5 единиц техники. По данным ведомства, никто не пострадал.

Напомним, ранее в промзоне в Башкирии загорелся битум в неиспользованных мазутных ямах на площади 300 кв. метров. Пожар тушили силами 31 человек и 12 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать — прокуратура начала проверку.

#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Азамат Нухов
Подпишитесь
Дорога превратилась в русло реки: Уфу начало затапливать
Сегодня, 05:43
Популярное уфимское кафе закрыли за антисанитарию
Сегодня, 08:01
Как умерла экс-участница «Дом-2» из Уфы
Сегодня, 09:00
В Ишимбае автомобиль на скорости влетел в остановку
Сегодня, 08:34
ИП Вайсброт из Октябрьского угрожает редакции «Медиакорсеть» судебным иском
Сегодня, 08:25
В Башкирии бухгалтерша украла 700 тысяч рублей из детских садов
Сегодня, 05:20
"