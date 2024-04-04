Столб черного дыма поднимается над Уфой

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ. Предварительно на улице Путейской в бетонном колодце загорелась нефтяная плёнка на зеркале в 50 метров. В очаг горения в настоящий момент готовится подать воздушно-механическую пену.