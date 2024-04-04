Столб черного дыма поднимается над Уфой

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Жители Уфы обратили внимание на столб черного дыма в Орджоникидзевском районе. Предполагается, что дым идет со стороны Тимашево.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ. Предварительно на улице Путейской в бетонном колодце загорелась нефтяная плёнка на зеркале в 50 метров. В очаг горения в настоящий момент готовится подать воздушно-механическую пену.
Всего на место происшествия выехали 19 человек и 5 единиц техники. По данным ведомства, никто не пострадал.
Напомним, ранее в промзоне в Башкирии загорелся битум в неиспользованных мазутных ямах на площади 300 кв. метров. Пожар тушили силами 31 человек и 12 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать — прокуратура начала проверку.