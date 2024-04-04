Стало известно, сколько в среднем получают жители республики

В Башкирии, по данным ведомства, среднее значение заработной платы составляет 52 768 рублей в месяц. Таким образом, в течение полугода рост составил около 8,2%. Однако несмотря на увеличение показателей, по уровню трудовых вознаграждений Башкортостан оказывается только на 4 месте в Приволжском федеральном округе.