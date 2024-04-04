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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

В Башкирии назвали сумму средней заработной платы

Стало известно, сколько в среднем получают жители республики

4 апреля 2024, 12:40
Фото: 1MI

В Башкирии назвали сумму средней заработной платы

И это не самые высокие показатели.

Расчетами поделились эксперты Федеральной службы статистики.

Больше всего россияне зарабатывают в Татарстане, там средняя зарплата составляет 63 410 рублей. Чуть меньше получают жители Пермского края — 61 467 рублей. На третьем месте Самарская область, где средний заработок равен 58 461 рублям.

В Башкирии, по данным ведомства, среднее значение заработной платы составляет 52 768 рублей в месяц. Таким образом, в течение полугода рост составил около 8,2%. Однако несмотря на увеличение показателей, по уровню трудовых вознаграждений Башкортостан оказывается только на 4 месте в Приволжском федеральном округе.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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