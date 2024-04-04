Стало известно, из-за чего на дорогах Башкирии стали меньше умирать

При подведении итогов работы правительства в Госсобрании выяснилось, что смертность снизилась после установки новых камер видеофиксации нарушений. Их количество выросло почти в 10 раз за последние пять лет. Сегодня на дорогах можно найти более 1,8 тысячи таких устройств.