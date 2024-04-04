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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

На дорогах Башкирии стали реже умирать

Стало известно, из-за чего на дорогах Башкирии стали меньше умирать

4 апреля 2024, 15:30
Фото: 1MI

На дорогах Башкирии стали реже умирать

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что смертность на дорогах региона снизилась на 30%. В ходе трансляции выяснилось, что способствовало этому.

При подведении итогов работы правительства в Госсобрании выяснилось, что смертность снизилась после установки новых камер видеофиксации нарушений. Их количество выросло почти в 10 раз за последние пять лет. Сегодня на дорогах можно найти более 1,8 тысячи таких устройств.

Накануне утром в Уфе произошло смертельное ДТП на перекрестке улиц 50-летия Октября и Мингажева. Там неудачно столкнулись Volkswagen Polo и ВАЗ-2114. Погибшими числятся водитель и пассажир отечественного авто.

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#Общество#Башкортостан#ДТП#Дороги#Смерть#Назаров Андрей Геннадьевич#Марина Шорина
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