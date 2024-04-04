Стало известно, из-за чего на дорогах Башкирии стали меньше умирать

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
При подведении итогов работы правительства в Госсобрании выяснилось, что смертность снизилась после установки новых камер видеофиксации нарушений. Их количество выросло почти в 10 раз за последние пять лет. Сегодня на дорогах можно найти более 1,8 тысячи таких устройств.
Накануне утром в Уфе произошло смертельное ДТП на перекрестке улиц 50-летия Октября и Мингажева. Там неудачно столкнулись Volkswagen Polo и ВАЗ-2114. Погибшими числятся водитель и пассажир отечественного авто.