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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Условия и возможности предоставляет семейная ипотека для тех, кто стремится стать собственником жилья в столице Башкортостана

Семейная ипотека в 2024: как оформить и получить жилье в Уфе

4 апреля 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Условия и возможности предоставляет семейная ипотека для тех, кто стремится стать собственником жилья в столице Башкортостана
Условия и возможности предоставляет семейная ипотека для тех, кто стремится стать собственником жилья в столице Башкортостана

Семейные мечты о собственном жилье могу осуществиться благодаря продленной программе «Семейная ипотека» до 2030 года. Рассмотрим, какие условия и возможности предоставляет эта программа для тех, кто стремится стать собственником жилья в столице Башкортостана.

Условия оформления семейной ипотеки в 2024 году

Получение ипотечного кредитования возможно при соблюдении условий следующим категориям граждан:

  • семьям, в которых с 2018 по 2023 год были рождены дети, получают ипотеку со ставкой до 6%;
  • семьям с ребенком-инвалидом, рожденным до 2023 года и родителям усыновленных или удочеренных детей;
  • семьям с действующим кредитом. Они могут его рефинансировать, если жилье приобретено у застройщика;
  • у вас есть первоначальный взнос в 20% от стоимости квартиры (возможно использование мат.капитала);
Условия оформления семейной ипотеки в 2024 годуУсловия оформления семейной ипотеки в 2024 году
Условия оформления семейной ипотеки в 2024 году
Фото: Изображение Midjourney

Следует учесть, что предельная сумма займа составляет 6 миллионов рублей в регионах и 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А сама программа не предусматривает рефинансирование ипотеки на строительство индивидуального жилого дома, если сделка совершается без приобретения земельного участка и не с юр.лицом, таким как застройщик.

Доступны для покупки новостройки и вторичный рынок. Второе только для покупки у физ.лиц, в определенных федеральных округах и на землях сельских поселений. Приобретение классической вторичной недвижимости почти невозможно.

Документы, необходимые для получения семейной ипотеки

В программе участвуют крупные банки, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Процентная ставка начинается с 6%, минимальный первоначальный взнос — от 20,01%, а срок кредита может достигать 30 лет.

Для успешного оформления ипотеки потенциальные кредитор должен представить стандартные документы, которые необходимы при получении обычного ипотечного кредита, а также ряд дополнительных документов. Среди основных документов, которые могут потребоваться для рассмотрения заявки:

  • Паспорта заемщика, созаемщика и их копии;
  • Свидетельства о рождении детей;
  • Справки о доходах и заемщика.
Документы, необходимые для получения семейной ипотекиДокументы, необходимые для получения семейной ипотеки
Документы, необходимые для получения семейной ипотеки
Фото: Изображение Midjourney

Нюансы семейной ипотечной программы

  • Совместная ответственность: подразумевает совместное погашение кредита. В случае если один из участников семьи не может погасить свою часть кредита, другие заемщики должны будут взять на себя эту ответственность. Поэтому важно, чтобы все участники осознавали свои финансовые обязательства.
  • Условия кредита: необходимо внимательно изучить условия кредита, предлагаемые банком. Это включает в себя процентную ставку, сумму первоначального взноса, длительность кредита и максимальную сумму кредита, так как эти условия могут различаться в зависимости от банка.
  • Правила программы: следите за правилами участия в программе — ограничения по возрасту заемщиков, требования к их доходам, условия по страхованию и другие.
  • Дополнительные условия: стоит узнать о возможных дополнительных условиях, предлагаемых банком. Например, наличие программы льготного страхования, возможность досрочного погашения кредита без штрафов и другие бонусы.

Семейная ипотека в 2024 году остается актуальным и востребованным инструментом для семей, желающих обеспечить себе жилье. Правильно выбрав условия и оформив все необходимые документы, семьи могут рассчитывать на успешное приобретение жилья с помощью семейной ипотеки.

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#Общество#Банк#Жилье#Недвижимость#Ипотека#Эмилия Шпилева
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