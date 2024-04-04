Семейная ипотека в 2024: как оформить и получить жилье в Уфе

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Семейные мечты о собственном жилье могу осуществиться благодаря продленной программе «Семейная ипотека» до 2030 года. Рассмотрим, какие условия и возможности предоставляет эта программа для тех, кто стремится стать собственником жилья в столице Башкортостана.
Получение ипотечного кредитования возможно при соблюдении условий следующим категориям граждан:
Следует учесть, что предельная сумма займа составляет 6 миллионов рублей в регионах и 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А сама программа не предусматривает рефинансирование ипотеки на строительство индивидуального жилого дома, если сделка совершается без приобретения земельного участка и не с юр.лицом, таким как застройщик.
Доступны для покупки новостройки и вторичный рынок. Второе только для покупки у физ.лиц, в определенных федеральных округах и на землях сельских поселений. Приобретение классической вторичной недвижимости почти невозможно.
В программе участвуют крупные банки, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Процентная ставка начинается с 6%, минимальный первоначальный взнос — от 20,01%, а срок кредита может достигать 30 лет.
Для успешного оформления ипотеки потенциальные кредитор должен представить стандартные документы, которые необходимы при получении обычного ипотечного кредита, а также ряд дополнительных документов. Среди основных документов, которые могут потребоваться для рассмотрения заявки:
Семейная ипотека в 2024 году остается актуальным и востребованным инструментом для семей, желающих обеспечить себе жилье. Правильно выбрав условия и оформив все необходимые документы, семьи могут рассчитывать на успешное приобретение жилья с помощью семейной ипотеки.