Семейная ипотека в 2024: как оформить и получить жилье в Уфе

Следует учесть, что предельная сумма займа составляет 6 миллионов рублей в регионах и 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А сама программа не предусматривает рефинансирование ипотеки на строительство индивидуального жилого дома, если сделка совершается без приобретения земельного участка и не с юр.лицом, таким как застройщик.